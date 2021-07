Foi divulgado na terça-feira o trailer e poster de "O Último Duelo", o próximo filme à volta de traição e vingança, passado na brutalidade da França do século XIV realizado por Ridley Scott (“Perdido em Marte”, “Cercados”, “Gladiador”, “Thelma e Louise”).

Com estreia nos cinemas anunciada para 14 de outubro, o filme tem outros atrativos: junta Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck e Jodie Comer.

Com exceção de uma pequena participação em "Dogma" (1999), Damon e Affleck não contracenavam a sério como atores desde "O Bom Rebelde" (1997). E tal como aconteceu com esse filme que os tornou estrelas e lhes valeu um Óscar, os atores também se juntaram para escrever o argumento de "O Bom Rebelde", adaptando o livro "The Last Duel: A True Story of Crime, Scandal, and Trial by Combat in Medieval France" numa colaboração com Nicole Holofcener, nomeada para os Óscares por "Can You Ever Forgive Me?". (

O filme baseia-se numa famosa história verídica na França de 1386, durante a Guerra dos Cem Anos. Segundo a sinopse oficial, "desvenda suposições antigas sobre o último duelo sancionado pela França entre Jean de Carrouges (Matt Damon) e Jacques Le Gris (Adam Driver), dois amigos que se tornaram rivais implacáveis. Quando a esposa de Carrouges, Marguerite (Jodie Comer), é violentamente atacada por Le Gris, uma acusação que ele nega, ela recusa-se a ficar em silêncio, acusando o seu agressor, num ato de bravura e desafio que coloca a sua vida em perigo. O julgamento de combate que se seguiu, um duelo extenuante até a morte, coloca o destino dos três nas mãos de Deus".

VEJA O TRAILER LEGENDADO.