Drew Barrymore recorda-se que Bill Murray já estava de "mau humor" antes de se ter zangado com Lucy Liu durante a rodagem de "Os Anjos de Charlie" (2000).

Sem nunca ter ficado esclarecido completamente o que aconteceu, o choque entrou na lista das grandes "broncas" de Hollywood.

Drew Barrymore também não se alongou em pormenores durante no seu programa de terça-feira quando o convidado Danny Pellegrino quis saber o que se passou, mas apoiou a versão de Liu de que Murray a insultou e isso aqueceu os ânimos.

"O que realmente aconteceu é que o Bill - sabes que os comediantes podem ser por vezes sombrios - e ele veio de mau humor e o que precisas saber é como a Lucy não se rebaixou e isso foi a grande coisa que saiu de um acontecimento infeliz", recordou Drew Barrymore, que também era a produtora do filme de 2000.

"Ela disse literalmente 'Não aceito esse tipo de comportamento de ti'. E todos a apoiámos e defendemos e seguimos em frente", acrescentou.

Drew Barrymore contou ainda que fez um vídeo a apoiar a versão de Lucy Liu e lhe enviou quando se voltou a falar do incidente no verão, mas a amiga lhe disse que não precisava.

Em jeito de anedota e com pequenas diferenças de pormenores, a história que circula desde 1999 é que, durante a preparação de uma cena, Bill Murray ter-se-á virado para Drew Barrymore, Cameron Diaz e Lucy Liu e, por esta ordem, terá dito: 'Percebo por que tu estás aqui [Drew Barrymore era a produtora] e tu tens talento [Cameron Diaz]... mas que raio tu [Lucy Liu] estás aqui a fazer? Não sabes representar!'.

Perante isto, Lucy Liu terá tentado agredir o ator. A seguir, só se sabe o óbvio: três anos depois, o Bill Murray ficou de fora da sequela.

O ator contou a sua versão pela última vez a um jornal britânico em 2009: "Reparem, se trabalhar comigo e não for profissional, coloco-o imediatamente de parte. Quando o nosso relacionamento é profissional e não se faz isso, adeus".

Passados 22 anos, Lucy Liu contou o seu lado da história pela primeira vez no final de julho durante uma emissão do podcast "Asian Enough", do jornal Los Angeles Times.

O confronto terá ocorrido durante o ensaio de uma cena que tinha sido alterada recentemente sem o conhecido de Bill Murray.

"Tínhamos passado o fim de semana a refazer essa cena específica e o Bill Murray não pôde vir porque tinha um evento familiar. Portanto eram todos os outros e apenas tornámos a cena mais fluída", recordou Lucy Liu, que garante que não teve grande intervenção nesse processo porque foi a última a ser escolhida para o projeto e a que provavelmente teve menos participação criativa.

"Sem entrar em pormenores específicos" sobre o que Bill Murray lhe disse durante o ensaio, a atriz confirmou que a insultou depois de saber das alterações e que teve dificuldades em perceber o que se estava a passar porque nem sequer tinha interferência no que quer que fosse importante naquela altura.

Do seu ponto de vista, parte da linguagem usada foi "imperdoável e inaceitável" e decidiu responder-lhe apesar de ser um dos atores menos conhecidos no projeto.

"Defendi-me e não me arrependo. Porque não interessa o ponto baixo em que se esteja na escada ou de onde se tenha vindo, não há necessidade de ser condescendente ou deitar as outras pessoas abaixo".

Apesar de se queixar do tom "sexista" de algumas notícias que saíram sobre a zanga naquela época, Lucy Liu diz que uma parte positiva é que anos e até décadas mais tarde encontra técnicos do filme noutros projetos que lhe agradecem por ter reagido aos abusos.

E para Lucy Liu, são águas passadas: "Não tenho absolutamente nada contra Bill Murray. Desde então vi-o numa reunião do [programa] SNL [Saturday Night Live] e ele veio até mim e foi perfeitamente simpático. Mas eu não me vou deixar ficar sentada e ser atacada".