Angelina Jolie e Halle Berry vão ser as estrelas do que será inevitavelmente um importante projeto para as salas de cinema nos próximos anos vindo dos grandes estúdios de Hollywood.

Após o que foi descrito pela publicação Deadline como uma "intensa disputa entre vários estúdios", a Warner Bros. ficou com os direitos de "Maude vs Maude", um filme de espionagem.

Não são conhecidos detalhes sobre a história, mas fontes avançaram com a descrição de um 'thriller' de ação global do género "James Bond vs Jason Bourne".

Premiadas com o Óscar e de décadas de carreira, este será o primeiro projeto que vai juntar as atrizes, como envolvimento a estender-se com a função de produtoras.

Ambas têm vasta experiência no género: Jolie em filmes como "Lara Croft: Tomb Raider", "Mr. e Mrs. Smith", "Procurado" e "Stalt", Berry com "007 - Morre Noutro Dia", "Catwoman", " John Wick 3 - Implacável", "Ferida" e a saga "X-Men".

Na realização de "Maude vs Maude" estará Roseanne Liang, que dirigiu "O Passageiro Oculto", com Chloë Grace Moretz, em 2020.

Não existem datas para a rodagem ou lançamento.