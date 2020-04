Nem a COVID-19 vai impedir a festa dos fãs "Star Wars".

Com os grandes eventos com milhares de pessoas fora de questão para os tempos mais próximos por causa da pandemia, os festejos do dia internacional de "Star Wars", conhecido por "May the 4th be with you", vão ser virtuais.

A Comic Con de Nova Iorque e a ReedPop, a entidade organizadora dos festejos "Star Wars", prepararam uma convenção virtual para os fãs de todo o mundo e vai decorrer durante dois dias.

"May the 4th Be With You" e "Revenge of the 5th" inclui vários eventos, como um comentário ao vivo nas redes sociais ao longo de filmes (oficiais e "spin offs") e episódios das séries "Star Wars: The Clone Wars" e "Star Wars: Rebels".

Como qualquer convenção que se preze, a programação inclui sessões de perguntas, debates com escritores e atores, passatempos e outras atividades.

Tudo vai passar pelas contas do Twitter e Facebook ligadas à ReedPop, como a New York Comic Con, C2E2, BookCon, Emerald City Comic Con e Florida SuperCon.

VEJA O PROGRAMA COMPLETO.