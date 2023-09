Foi divulgado o trailer de "What Happens Later" ["O que Acontece Depois", em tradução direta], que marca o regresso de Meg Ryan ao cinema após muito tempo afastada das luzes da ribalta e ao género em que foi rainha: as comédias românticas.

Não se trata de um regresso qualquer naquele que é o seu primeiro filme em oito anos e apenas o terceiro em 15, ao lado de David Duchovny: a estrela de clássicos como "Um Amor Inevitável" e "Sintonia do Amor" e outros filmes do género é a atriz e realizadora, além de uma das argumentistas.

"Dois ex-amantes, Bill (David Duchovny) e Willa (Ryan), ficam presos num aeroporto regional durante a noite. Atrasados ​​indefinidamente, Willa, uma otimista, e Bill, um castrófico, encontram-se tão atraídos e irritados um pelo outro como aconteceu décadas atrás. Mas à medida que desvendam o enigma do seu passado mútuo e comparam as suas vidas com os sonhos que outrora partilharam, começam a questionar-se se o seu reencontro é mera coincidência ou algo mais encantado", resume a sinopse oficial.

"What Happens Later" chega aos cinemas dos EUA a 13 de outubro nos EUA e ainda está anunciada uam estreia portuguesa.

VEJA O TRAILER.