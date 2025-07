O músico Rui Veloso vai celebrar 45 anos de carreira com dois concertos, em novembro em Lisboa, e em dezembro, no Porto, nos quais contará com a participação da Banda Sinfónica da GNR, foi hoje anunciado.

Os espetáculos, que contam com “arranjos únicos do premiado músico e compositor de jazz norte-americano” John Beasly, estão marcados para 28 de novembro em Lisboa, no Campo Pequeno, e 19 de dezembro no Porto, na Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, de acordo com a promotora dos concertos num comunicado hoje divulgado.

Nos espetáculos, Rui Veloso irá revisitar “os maiores êxitos da sua carreira”, aos quais a Banda Sinfónica da GNR “promete acrescentar uma nova dimensão, com novos arranjos, preparados cuidadosamente para estes espetáculos únicos”.

Rui Veloso, numa longa parceria com o letrista Carlos Tê, inscreveu várias músicas no repertório do pop rock português e que são facilmente identificáveis pelo público. As primeiras datam dos anos de 1980, quando, com 23 anos, lançou o álbum “Ar de Rock”.

“Não há estrelas no céu”, “A Paixão (Segundo Nicolau da Viola)”, “Porto sentido”, “Porto Côvo”, “Todo o tempo do mundo” e “Lado lunar” estão entre os seus temas mais populares.

O músico, autodidata na guitarra, nasceu em Lisboa em 1957, viveu no Porto desde criança, mas foi na capital que se lançou na música. A história, já várias vezes contada, diz que foi a mãe de Rui Veloso que, em 1979, levou à editora Valentim de Carvalho uma maqueta com temas em inglês e em português.

Foram os temas em português que agradaram à editora e, no ano seguinte, em 1980, saiu o álbum "Ar de Rock", que contava com a participação dos músicos Zé Nabo e Ramon Galarza, e com os temas “Chico Fininho”, “Rapariguinha do shopping” e “Sei de uma camponesa”.

Em 2010, quando completou 30 anos de carreira, Rui Veloso contou à agência Lusa a facilidade com que compunha melodias. “Do ‘Ar de Rock’ compus a vir para Lisboa, durante a viagem. Parei, fiz dois ou três temas, por exemplo, ‘Sei de uma camponesa’ e ‘Saiu para a rua’”.

Após “Ar de Rock”, que se insere na consolidação do rock em português nos anos 1980, juntamente com discos de bandas como Xutos & Pontapés, UHF e Rádio Macau, Rui Veloso lançou outros álbuns de sucesso como “Guardador de Margens” (1983), “Mingos & Os Samurais” (1990) e “Lado Lunar” (1995).

Comendador da Ordem do Infante D. Henrique, Rui Veloso já tocou com músicos como B.B. King, fez parte dos Rio Grande e Cabeças no Ar, editou e lançou os Azeitonas.

Os bilhetes para os concertos em Lisboa e no Porto, cujos preços variam entre os 25 e os 75 euros, estão à venda a partir de hoje.