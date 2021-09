O Centro Cultural Malaposta vai receber o ciclo "O Cinema e o Desejo", com a exibição de nove clássicos da Sétima Arte.

A curadoria é do pianista, compositor e orquestrador Filipe Raposo, que em comunicado sobre o ciclo destaca que "o desejo é o leitmotiv, o fio condutor que enlaça os nove filmes propostos, do cinema mudo, com acompanhamento ao piano, ao cinema sonoro. O desejo e a construção das grandes cidades, o desejo como exercício de poder e na luta de classes, o desejo na ascensão e queda da humanidade, o desejo e a sexualidade".

Entre os filmes, realizados por cineastas como Fritz Lang, David Lynch, Vittorio De Sica, Alfred Hitchcock, Charlie Chaplin e Stanley Kubrick, Filipe Raposo destaca que "encontramos marcas profundas dos mais diferentes desejos que pautam a nossa existência".

VEJA O TRAILER EXCLUSIVO DE APRESENTAÇÃO.



"Metrópolis", de Fritz Lang (1927), abre o ciclo a 24 de setembro, às 20h30 com acompanhamento ao piano de Filipe Raposo, num cine-concerto com bilhetes a 12 euros.

Sempre às 20h30 e com bilhetes a 4 euros, seguem-se"Barry Lyndon", de Stanley Kubrick (1975), a 2 de outubro , e "Ladrão de Bicicletas", de Vittorio De Sica (1948), a 8 de outubro..

Com entrada livre e também às 20h30, estão programados "O Terceiro Homem", de Carol Reed (1949) a 15 de outubro; "Um Coração Selvagem", de David Lynch (1990) a 22 de outubro; "Dias do Paraíso", de Terrence Malick (1978), a 29 de outubro; "A Mulher Que Viveu Duas Vezes", de Alfred Hitchcock (1958), a 5 de novembro.

O ciclo termina a 6 de novembro com o cine-concerto a acompanhar "Marinheiro de Água Doce", a comédia burlesca de Buster Keaton e Charles Reisner (1928), às 16h30, com bilhetes a 12 euros, e a versão integral de "Cinema Paraíso" (185 minutos), de Giuseppe Tornatore (1989), às 20h30, com as entradas a 4 euros.

Mais informações na página oficial do Centro Cultural Malaposta.