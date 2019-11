O estúdio Warner Bros. está a pensar em Michael B. Jordan para ser o próximo Clark Kent e Super-Homem.

No ano passado, Henry Cavill sugeriu que já não era o super-herói num vídeo bizarro, mas numa entrevista à Men´s Health publicada na semana passada garantia que "a capa está no armário, continua a ser minha". Após as aparições em "Homem de Aço" (2013), "Batman v Super-Homem: O Despertar da Justiça" (2016) e "Liga da Justiça" (2017), o ator tem contrato para mais um filme.

No entanto, uma reportagem exclusiva da Variety sobre o futuro dos projetos DC Comics no cinema avança que a estrela de "Creed" se encontrou com responsáveis do estúdio nos primeiros meses do ano para apresentar a proposta da sua visão para o Super-Homem.

A notícia acrescenta que não há qualquer acordo ainda em cima da mesa: Jordan não se comprometeu com um eventual projeto porque já tem uma agenda preenchida e uma eventual rodagem não está começar nos anos mais próximos.