De Killarney para Hollywood e novamente para Killarney.

Esta terça-feira, Michael Fassbender fez uma visita surpresa à sua antiga escola na Irlanda para dar uma aula de representação aos estudantes.

O St. Brendan's College partilhou fotografias que mostram o entusiasmo e empenho durante o workshop tanto do ator como dos adolescentes do Ano de Transição (um programa escolar opcional na Irlanda para o primeiro dos últimos três anos do ensino secundário).

"Os alunos de Ano de Transição receberam hoje um workshop de representação do antigo aluno e nomeado ao Óscar Michael Fassbender. Os alunos apreciaram bastante o workshop", partilhou a escola nas redes sociais.

Com 44 anos, Michael Fassbender nasceu em Heidelberg, na Alemanha. filho de pai alemão e mãe irlandesa. A família mudou-se para Killarney, no condado de Kerry, no sudoeste da República da Irlanda, quando tinha dois anos.

Em 2016, o ator já tinha recebido a maior honra da cidade, a insígnia da Ordem de Innisfallen.