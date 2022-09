O reencontro e afeição entre Brendan Fraser e Michelle Yeoh, 14 anos após trabalharem juntos em "A Múmia: O Túmulo do Imperador Dragão", encantaram os convidados de uma cerimónia de prémios no domingo à noite no Festival Internacional de Cinema de Toronto (Tiff).

Os dois atores reencontraram-se e sentaram-se ao lado um do outro e as imagens partilhadas nas redes sociais também entusiasmaram os fãs.

O Tiff é uma grande rampa de de lançamento para a temporada dos Óscares e os dois foram aplaudidos de pé durante bastante tempo ao receberem os seus prémios.

Fortíssima candidata a uma nomeação para o Óscar de Melhor Atriz pela comédia negra "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", Michelle Yeoh foi vista a limpar as lágrimas enquanto passava uma montagem dos seus melhores filmes, de "O Tigre e o Dragão" a “Asiáticos Doidos e Ricos", passando pelos trabalhos de Hong Kong e "007 - O Amanhã Nunca Morre".

"Foi recordada de há quanto tempo é que faço isto. Os cortes, solavancos, arranhões ao longo do caminho. Mas apesar de todos os desafios, estimo cada momento. Espero fazer isso por muitos anos", revelou.

Uma semana após ter ficado em lágrimas com os minutos de aplausos do público no Festival de Veneza, Brendan Fraser voltou a mostrar-se emocionado ao ter a mesma receção e receber um prémio por "The Whale", saindo de Toronto confirmado como um fortíssimo candidato à estatueta de Melhor Ator pela interpretação de um homem de 270 quilos confinado a uma cadeira de rodas no filme de Darren Aronofsky.

No seu caso, os fãs até deram o nome de "Brendanaissance" ao movimento: o ator de 53 anos tem a reputação de ser uma das estrelas mais simpáticas e acessíveis de Hollywood e após ter passado por um divórcio, dificuldades financeiras, problemas de saúde relacionados com as cenas de ação dos filmes e a luta contra a depressão, além de ter sido vítima de agressão sexual por parte de uma personalidade influente em Hollywood, muitos torcem pela recuperação da carreira que está a ser confirmada pelo primeiro filme como protagonista desde "Perseguidos" em 2013, que chegou ao mercado de vídeo sem passar pelos cinemas.

"Precisamos de mais pessoas como o Brendan Fraser, o homem e o ator", salientou Darren Aronofsky antes de lhe apresentar o prémio.

Brendan Fraser agradeceu aos fãs ("É o público que dá vida ao cinema") por "me manterem no trabalho que adoro" e recordou que "arte é arriscar e vocês devem saber que [Aronofsky e o argumentista Samuel D. Hunter] arriscaram em mim e serei-lhes eternamente grato".

Com o troféu na mão, também notou: "Isto é novo para mim. Normalmente, sou o tipo no pódio que entrega estas coisas".

Nos bastidores, o ator também saudado com entusiasmo por Hugh Jackman, outro provável nomeado para Melhor Ator com "The Son".