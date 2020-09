O polémico filme francês "Mignonnes", acusado de sexualizar meninas e disponível na plataforma de streaming Netflix, entrou na batalha eleitoral americana: os republicanos usam o filme para atrair conservadores, ao mesmo tempo em que se referem aos democratas como vacilantes no combate à pedofilia.

Na última semana, vários republicanos pediram um boicote à Netflix, que disponibiliza o filme da realizadora Maïmouna Doucouré na sua plataforma desde 9 de setembro.

O filme conta a história de Amy, uma parisiense de 11 anos que faz parte de um grupo de dança com três outras meninas do seu bairro, com coreografias às vezes sugestivas, como as de muitas das atuais estrelas pop.