Ao listar os seus piores momentos no Twitter, a cantora e atriz Miley Cyrus revelou que tinha sido despedida do elenco vocal de “Hotel Transylvania” por ter divulgado uma foto de uma prenda ao então namorado Liam Hemsworth.

"Fui despedida do Hotel Transylvania por comprar ao Liam um bolo de aniversário em forma de pénis e lambê-lo”, disse a atriz na rede social.

Embora a Sony, que produziu o filme, não tenha feito qualquer comentário à notícia, fontes do estúdio confirmaram ao “Hollywood Reporter” que a intérprete foi efectivamente despedida por receio que as fotos pudessem ter um impacto negativo na promoção de um filme dedicado à família.

Em novembro de 2011 tinha sido efetivamente anunciado que a atriz, então muito popular devido à série “Hannah Montana”, que protagonizava desde 2006 no Disney Channel, tinha sido seleccionada para dar voz a Mavis, a filha de Drácula, no filme de animação “Hotel Transylvania”. Em fevereiro de 2012, foi anunciado sem maiores explicações que a atriz tinha saído do projecto, onde foi substituída por Selena Gomez, também popularizada em séries do Disney Channel.

“Hotel Transylvania”, realizado por Genndy Tartakovsky e estreado em 2012, foi um enorme sucesso, tendo dado origem a duas sequelas de igual impacto, em 2015 e 2018, e com um novo filme previsto para 2021.