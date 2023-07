O sétimo capítulo da saga "Missão Impossível" ficou em primeiro lugar nas bilheteiras dos cinemas dos EUA e Canadá este fim de semana, apontam as estimativas de domingo da Exhibitor Relations, derrubando o anterior líder, o filme de terror "Insidious: A Porta Vermelha".

"Missão Impossível - Ajuste de Contas: Parte Um" arrecadou 56,2 milhões de dólares entre sexta-feira e domingo. Lançado na quarta-feira para ganhar mais tempo nos cinemas antes da estreia simultânea esta semana de "Barbie" e "Oppenheimer", as receitas totais são de 80 milhões.

O filme liderado por Tom Cruise é o mais recente lançamento do verão a estrear abaixo das expectativas, que apontavam para uma estreia de 90 milhões ou mais nos primeiros cinco dias.

Não obstante, é a melhor estreia doméstica da saga depois do segundo filme da saga, que arrecadou 78,5 milhões nos primeiros cinco dias no verão de 2000, um valor não ajustado à inflação.

David A Gross, analista da Franchise Entertainment Research, definiu a estreia como "aproximadamente dentro da média para um 'thriller' de ação neste ponto da sua série".

No mercado internacional, as receitas foram de 155 milhões, dentro das expectativas e um recorde pessoal para Tom Cruise, para um total global de 235 milhões.

Após lidar com vários contratempos relacionados com a pandemia, o orçamento do filme terá chegado os 295 milhões sem incluir o marketing. Favorecido pelas boas críticas e reações dos espectadores, as previsões para o futuro nas bilheteiras nas próximas semanas são otimistas.

"Os mercados internacionais são onde os filmes de ação se destacam, e as estreias no exterior são fortes, com a exceção da China, que é boa, mas não ótima", acrescentou Gross.

Em segundo lugar nas bilheteiras dos EUA e Canadá ficou "Sound of Freedom", um polémico 'thriller' onde Jim Caviezel protagoniza uma história baseada na vida do antigo agente do governo americano Tim Ballard, que diz ter resgatado mais de 100 crianças de traficantes sexuais colombianos. O filme encontrou uma audiência entre os conservadores cristãos americanos.

Os críticos dizem que o filme joga com teorias de conspiração QAnon selvagens sobre uma cabala internacional pedófila que sequestra crianças e recolhe o seu sangue.

Os comentadores do canal conservador Fox News, por sua vez, reagiram contra os detratores da "comunicação social liberal".

A Angel Studios nega que o seu filme distorça a verdade, embora Caviezel e Ballard tenham abraçado algumas afirmações extremistas do movimento QAnon.

Apesar da controvérsia, ou talvez por causa dela, o filme arrecadou 27 milhões de dólares no fim de semana e acumulou 85 milhões até agora, fazendo dele já uma das grandes histórias de sucesso comercial de 2023.

"Insidious: A Poerta Vermelha", da Sony, arrecadou 13 milhões, caindo para o terceiro lugar nos cinemas após a estreia de 33 milhões no fim de semana passado.

Segue-se "Indiana Jones e o Marcador do Destino", da Disney, provavelmente o último com Harrison Ford como o famoso arqueólogo, com mais 12 milhões. As receitas mundiais de quase 303 milhões não chegam para recuperar um investimento de pelo menos 300 milhões no filme, sem incluir o marketing.

Em quinto lugar, outra desilusão comercial para a Disney: o filme de animação da Pixar "Elemental", uma fábula animada sobre imigrantes, arrecadou 8,7 milhões de dólares. O total doméstico fica por uns fracos 125 milhões e o global por quase 312 milhões.