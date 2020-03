Há ainda "A mãe de sangue", de Vier Nev, "Odelagt", de Eduarda Duarte, "Catarse", de Margarida Roxo Neves e Tiago Gomes, "Half love", de Inês Rodrigues, "Cruelty free", de Tiago Xavier e Cristiane Reis.

A competição contará ainda com filmes feitos em contexto escolar: "Nestor", de João Gonzalez, "To you on the eve of isolation", de Óscar Ferreira, e "Ode à infância", de João Monteiro e Luís Vital.

No total, incluindo a competição, o festival Monstra vai apresentar 89 filmes portugueses.

Está prevista uma retrospetiva dedicada ao realizador e produtor José Miguel Ribeiro, com os filmes "Abraço do Vento" (2004), "Passeio de Domingo" (2009), "Viagem a Cabo Verde" (2010) e "Estilhaços" (2016).

A abertura do Monstra, no Cinema São Jorge, em Lisboa, ficará por conta de três filmes em estreia mundial: "One minute memoire", da realizadora norte-americana Joan Gratz, "Setembro", de Ricardo Mata, e "Katalog of Flaws", de Marv Newland, que tem banda sonora dos Dead Combo.

Até ao dia 29, o festival Monstra celebrará vinte anos com cinema de animação em vários espaços de Lisboa e, por ser uma edição comemorativa, não terá um país convidado.

O festival recordará filmes dos países que já estiveram em destaque nas edições anteriores e contará com uma retrospetiva de grandes realizadores e obras de países integrados na Organização das Nações Unidas (pelos 75 anos da sua fundação).

Entre os convidados da Monstra estará o autor espanhol de BD e realizador Miguelanxo Prado, por conta do filme "De Profundis", que incluirá uma exposição com 60 desenhos originais.

Além dos filmes, o programa inclui seis exposições, uma das quais – “O mundo animado de Tim Burton”, no Museu da Marioneta – inaugurada em 05 de fevereiro.

A Sociedade Nacional de Belas Artes acolhe “O Mundo em Animação”, composta por três mostras, e o Instituo Cervantes recebe uma exposição dedicada a “De Profundis”, do autor galego de banda desenhada Miguelanxo Prado.

A mostra que assinala os 20 anos do Monstra estará patente do cinema São Jorge.

As sessões de música incluem a exibição de “Solar Walk”, de Réka Bucsi, com acompanhamento pela Big Band da Escola Superior de Música de Lisboa, e a atuação do trio TimeSpine, composto por Adriana Sá, John Klima e Tó Trips.

A programação do Monstra inclui ainda oficinas, ‘masterclasses’ e conversas, que contam com a participação, entre outros, de Kamila Kater, Rodostina Nykova, Joan Grantz, Miguelanxo Prado e Spela Kadez.