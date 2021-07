O filme passa-se nas profundezas de África, onde a Rainha Bazonga, que vive numa caverna com o formato das pernas abertas de uma mulher, planeia conquistar o mundo. No entanto, antes disso, para que a levem a sério precisa de duas cabeleiras. O seu assistente com duas cabeças sugere um transplante de cabelo e a rainha manda os seus soldados pénis raptar June, a criada de Shame, o rei da selva.

Realizado por Picha e Boris Szulzinger, "Tarzoon: A Vergonha da Selva" será apresentado este domingo, 25 de julho, pelas 20h00, no Cinema City Alvalade.

Site oficial Monstra.