Artur Pizarro, Manuela Gouveia, Paulo Pacheco, Nuno Inácio, Andrea Bonatta, Josep Colom e Boris Berman são os pianistas participantes na edição que levará à vila de Óbidos e aos concelhos das Caldas da Rainha e de Lisboa 11 concertos.

O programa arranca esta sexta-feira com a Orquestra Gulbenkian, sob a direção do maestro convidado Rui Pinheiro, com o concertino Francisco Lima Santos e com o pianista cubano Jorge Luís Prats.

O espetáculo terá lugar no Centro Cultural e de Congressos (CCC) das Caldas da Rainha, com o programa a contemplar o Concerto para Piano e Orquestra, em Lá menor, de Robert Schumann, e a Sinfonia n.º 5 de Ludwig van Beethoven.

No que toca a recitais, o início de julho será marcado pelo concerto dos laureados da edição 2023 da SIPO, que será apresentado na Fundação Oriente, em Lisboa (no dia 5) e no Museu Leopoldo de Almeida, nas Caldas da Rainha (no dia 6).

Em Óbidos, a programação inicia-se com “Piano à la carte”, de Artur Pizarro (no dia 7), prosseguindo, nos dias seguintes, com Manuela Gouveia (08), Andreia Bonatta (09) e Josep Colom (10).

No dia 11, ao piano de Paulo Pacheco junta-se a flauta de Nuno Inácio para uma sonata que antecede o recital de Boris Berman (13), um concerto de laureados (14) e o concerto final dos participantes na edição 2024, agendado para o dia 15.

O festival voltará, no dia 21 de julho, ao CCC das Caldas da Rainha para um recital com o pianista Josep Colom e dois bailarinos, dedicado à música de Frédéric Chopin, Johann Sebastian Bach, Astor Piazzolla, Manuel de Falla e Igor Stravinsky.

A SIPO incluirá, como habitualmente, uma exposição de pintura, este ano da autoria de Maria Natália Vaz Pires Bieck, que será inaugurada na Casa da Barbacam, em Óbidos, no dia 28 de junho.

O programa contará ainda com uma palestra intitulada “Helena e Madalena Sá e Costa ao Vivo”, apresentada por Helena Costa Araújo e Henrique Luís Gomes de Araújo, no dia 10 de julho.

As ‘masterclasses’ da SIPO decorrem, nesta edição, entre os dias e 7 e 17 de julho, com a participação de jovens alunos provenientes de 13 países e serão ministradas por Boris Berman, James Giles, Manuela Gouveia, Josep Colom e Andrea Bonatta.

A SIPO é organizada pela Associação de Cursos Internacionais de Música (ACIM) desde 1996 e conta com o apoio financeiro e institucional da Câmara Municipal de Óbidos e da Direção-Geral das Artes.

Desde 2011 é atribuído pela RDP/Antena 2 o “Prémio Antena 2 – Acim”, na forma de um concerto gravado em direto na série “Concertos abertos” da Antena 2, em Lisboa, e mais dois concertos em diferentes locais.

Este prémio é atribuído pelo público e pelos professores da SIPO aos estudantes que mais se destacam nos concertos dos participantes das ‘masterclasses’.