Pigsy é um chico-esperto que muitas vezes complica as coisas.

Um dia, é escolhido para entrar no novo mundo e tornar-se um símbolo de sucesso. Ele finalmente pode orgulhar a avó. No entanto, logo se revela que tudo foi um erro. Pigsy não quer mais ser tratado como uma piada. Ele faz um acordo secreto com o Rei Demónio Touro. Ele permanece no grupo de Sanzang e fornece informações ao Rei, que busca alcançar a imortalidade. Em troca das informações, ele promete mostrar-lhe uma passagem secreta para o novo mundo.

Enquanto Pigsy completa as suas tarefas, descobre que o Rei Demónio Touro tirará muitas vidas para alcançar a imortalidade. Até mesmo a sua avó está em perigo. Ele deve fazer tudo ao seu alcance para impedir isso, junto com os seus parceiros. Ele precisa salvar Sanzang, a avó e todos os outros.

Realizado por Li-Wei Chiu, "Siroco e o Reino das Correntes de Ar" será apresentado no festival na segunda-feira, 11 de março, pelas 21h30, no Cinema City Alvalade.

Site oficial Monstra.