A atriz britânica Angela Lansbury morreu esta terça-feira aos 96 anos, confirmou a família da atriz.

"Os filhos de Dame Angela Lansbury lamentam anunciar que a sua mãe morreu pacificamente durante o sono na sua casa em Los Angeles à 1h30 da manhã desta terça-feira", disse a família em comunicado.

A atriz estava prestes a completar 97 anos a 16 de outubro.

Celebrizada pelo seu papel na popular série de investigação criminal dos anos 80 "Crime, Disse Ela" e como a voz Mrs. Potts no clássico animado da Disney "A Bela e o Monstro", Angela Lansbury teve um longo e prestigiado percurso, do cinema ao teatro passando pela TV.

A sua carreira abarca cerca de 80 anos, uma das mais longas da indústria, e a atriz era uma das últimas sobreviventes da era de ouro de Hollywood.

Angela Lansbury foi nomeada três vezes para o Óscar de Melhor Atriz Secundária e nunca venceu, mas recebeu em 2013 um Óscar honorário pelo conjunto da sua carreira.

Uma longa e prestigiada carreira, do cinema à Broadway

Nascida em Londres, em 1925, foi em 1940 para os Estados Unidos, para Nova Iorque, para fugir à guerra, estreando-se no cinema aos 17 anos no filme "Meia Luz", que viria a estrear em 1944 e lhe valeu a primeira nomeação ao Óscar.

Entre 1942 e 1952 foi atriz contratada pelo estúdio MGM. Em 1945 entrou em "O Retrato de Dorian Gray", que lhe valeu a segunda nomeação ao Óscar de Melhor Atriz Secundária e o Globo de Ouro na mesma categoria.

Por essa época, fez vários papéis secundários em filmes como "Nobreza Corre nas Veias", "Os Três Mosqueteiros", "A Batalha do Pó de Arroz" e "Sansão e Dalila".

A partir dos anos 50, alternou os seus trabalhos entre a televisão, o cinema e o teatro. Em 1962 teve um dos seus papéis mais célebres em "O Enviado da Manchúria", pelo qual teve a sua terceira e última nomeação ao Óscar de Melhor Atriz Secundária e venceu novamente o Globo de Ouro.

Depois de vários papéis secundários, o estrelato completo chegou no teatro com o papel principal em "Mame", que lhe valeu o primeiro Tony da sua carreira, prosseguindo nos musicais de palco em sucessos como "Sweeney Todd", "O Rei e Eu" e "Gipsy". A atriz venceu ao longo da sua carreira cinco prémios Tony, entre 1966 e 2009, mais um pela sua carreira na Broadway em 2022.

Em 1971, protagonizou para a Disney o musical em imagem real e animação "Se a Minha Cama Voasse".

Angela Lansbury detém ainda o recorde de nomeações ao Emmys pelo mesmo papel, 12 consecutivas pela personagem Jessica Fletcher na popular série da década de 80 "Crime, Disse Ela", que lhe deu porventura o papel mais conhecido junto do grande público. Venceu quatro Globos de Ouro pela sua interpretação na série, que teve 12 temporadas e foi um sucesso em todo o mundo.

Ao todo, na sua carreira, teve 18 nomeações aos Emmys, mas acabaria por não vencer em nenhuma dessas ocasiões.

Em 1991, teve outro dos momentos altos da sua carreira ao dar a voz a Mrs. Potts no filme animado da Disney "A Bela e o Monstro", onde cantava o tema "Beauty and the Beast", que viria a vencer o Óscar de Melhor Canção Original. "A Bela e o Monstro" foi também nomeado para o Óscar de Melhor Filme.

A atriz continuou sempre a trabalhar, nomeadamente em filmes como "Nanny McPhee - A Ama Mágica", de 2005, ou, mais recentemente, em "O Regresso de Mary Poppins".

Em 2014 recebeu o título de Dame do Império Britânico pelas mãos da rainha Isabel II.

A atriz deverá ainda ter um cameo no filme "Glass Onion: Um Mistério Knives Out", a sequela da fita de 2019 com Daniel Craig no principal papel. O filme chega à Netflix a 23 de dezembro.