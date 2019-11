Nascido em Taiwan em 1984, Gao emigrou para o Canadá com a sua família ainda na infância. Regressou em 2004 para trabalhar como modelo e sete anos mais tarde tornou-se o primeiro rosto asiático nas campanhas da Louis Vuitton.

Em 2013, as portas de Hollywood abriram-se com o papel de Magnus Bane na adaptação ao cinema dos populares livros "Os Instrumentos Mortais", ao lado de Lily Collins e Jamie Campbell Bower.

O fracasso do primeiro filme, "Cidade dos Ossos", inviabilizou as planeadas sequelas, mas a carreira do ator continuou em séries e era considerado um valor em ascensão na China após o sucesso do drama "Remembering Wang Lichuan" (2016).

Mais recentemente tinha entrado no filme de ficção científica "Shanghai Fortress", que foi comprado pela Netflix.