A atriz Doris Day morreu aos 97 anos, confirmou a fundação com o seu nome de proteção dos animais.

Em comunicado, a Doris Day Pet Foundation indicou que o falecimento foi às primeiras horas desta segunda-feira na sua casa, rodeada pelos amigos mais próximos, e que "estava em excelente forma física para a sua idade até ser atingida recentemente por um caso sério de pneumonia".

Como uma das últimas sobreviventes da era de Ouro, durante muitos anos Hollywood tentou sem sucesso atribuir-lhe um Óscar honorário. Muito ciosa da sua privacidade, a última presença pública foi para aceitar um prémio de carreira nos Globos de Ouro em 1989.

Doris Mary Ann Kappelhoff nasceu a 3 de abril de 1922 (e não no mesmo dia de 1924, como pensou até 2017) e começou como cantora antes de fazer a estreia no cinema em 1948 com "Romance no Alto Mar".

Na década seguinte, tornou-se um sucesso gigantesco, modernizado o género musical em decadência com várias comédias românticas, destacando-se "O Amor É Coisa de Dois" (1951), "Diabruras de Jane" (1953), "Negócio de Pijamas" (1957) e "Conversa de Travesseiro" (1959), sendo nomeada para os Óscares com o último, onde trabalhava pela primeira vez com Rock Hudson, com quem contracenaria depois em vários filmes.