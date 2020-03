Mark Blum, conhecido especialmente por ter participado em filmes como "Desesperadamente Procurando Susana" ou "Crocodile Dundee", morreu esta quinta-feira, dia 26 de março, aos 69 anos, confirmou a companhia de teatro Playwrights Horizons, de Nova Iorque.

A presidente executiva da SAG-AFTRA também confirmou as notícias.

Ao The Wrap, os representantes confirmaram que o ator estava infectado com o novo coronavírus.

Recentemente, Mark Blum fez parte do elenco das séries "Succession", da HBO, "You" (Netflix), "Elementar" ou "The Blacklist".

Em "Crocodile Dundee" (1986), o ator vestiu a pele de Richard Mason. Já no filme "Desesperadamente Procurando Susana", de 1985, Mark Blum deu vida a Gary Glass, o marido de Rosana Arquette (Roberta Glass).

"Era um dos atores mais respeitados em Nova Iorque, um farol de inteligência feroz, humor e com grande bondade no palco e fora dele. Uma perda trágica", frisou dramaturgo Jack Canfora.