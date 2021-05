O ator Norman Lloyd morreu na segunda-feira, confirmou um amigo da família ao site especializado Deadline. Tinha 106 anos e era o decano da Idade de Ouro em Hollywood, que trabalhou com Orson Welles, Alfred Hitchcock e Charlie Chaplin.

Nascido a 8 de novembro de 1914, Norman Lloyd começou pelo teatro em Nova Iorque na década de 1930, onde se tornou um dos principais membros do Mercury Theatre, onde conheceu Orson Welles.

Acompanhou-o a Hollywood, onde era para ter entrado no filme "O Mundo a Seus Pés" (1941), mas com o cineasta a enfrentar os habituais problemas de orçamento, desistiu e regressou a Nova Iorque, convencido por um amigo que lhe disse que havia grandes oportunidades de trabalho na rádio. Mais tarde, diria que foi o maior arrependimento da sua carreira e Welles nunca lhe perdoou a desfeita.

A estreia no grande ecrã acabou por aconteceu com "Sabotagem" (1942), de Alfred Hitchcock, e tornou-se uma das figuras míticas do seu cinema: era o vilão espião que caia para a morte do topo da estátua da liberdade após lentamente se abrirem as costuras do seu casaco. Grande contador de histórias sobre as pessoas com quem trabalhou e conheceu em Hollywood, resumia sempre assim a estreia: "precisava de um alfaiate melhor!".

Sabotagem (1942)

Com Hitchcock voltaria a trabalhar pouco depois em "A Casa Encantada" (1945), com Ingrid Bergman e Gregory Peck. Era um ator de composição, secundário e não uma estrela, e trabalharia nos primeiros anos ainda com cineastas como Jean Renoir ("Semente de Ódio", 1945), Jules Dassin ("A Letter for Evie", 1946), Anthony Mann ("No Reinado do Terror", 1949), Jacques Tourneur ("O Facho e a Flecha", 1950), Joseph Losey ("Matou", 1951), Lewis Milestone ("Um Passeio ao Sol", 1945; "A Verdade Nua", 1948) e Charlie Chaplin ("Luzes da Ribalta", 1952).

Norman Lloyd passou por três pandemias: a da Gripe espanhola (1918-1920), a da COVID-19 (2019- ?) e... a da Lista Negra de Hollywood, que começou ainda na década de 1940 e onde entrou em 1950, formada pela indústria com membros da indústria acusados de alegadas simpatias comunistas a quem era recusado trabalho.

Foi Hitchcock que o resgatou, contratando-o para ser realizador e produtor associado das suas séries de televisão, "Alfred Hichtcock Apresenta" (1957-1961) e "A Hora de Alfred Hitchcock" (1962-1965).

Foi já na década de 1980, com mais de 60 anos, que ganhou nova fama à frente das câmaras como o chefe de serviço de hospital na série "S.O.S. Urgências" (1982-1988), tornando-se um dos membros do elenco após ter sido inicialmente contratado apenas para quatro episódios.