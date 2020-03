Nesse lote incluem-se títulos míticos como “O Sétimo Selo” e “Morangos Selvagens” (ambos de 1957) e “A Fonte da Virgem” (1960), com o primeiro a garantir-lhe presença cativa no imaginário coletivo com as cenas em que o ator interpreta o cavaleiro de regresso das Cruzadas que joga xadrez com a morte numa longa partida em que abordam questões sobre a fé e a dúvida, que permanecem sem resposta.

Foi também o filme o lançou numa fulgurante e excecional carreira internacional que o tornou o maior nome entre os atores suecos a seguir a Ingrid Bergman.

O Sétimo Selo (1957)

Com uma voz de barítono que impunha respeito e deu classe à maioria dos filmes que fez em sueco, inglês, francês e noutras línguas em que era fluente, destacam-se por exemplo "A Maior História de Todos os Tempos", "Os Emigrantes", "O Exorcista" (era o Padre Lankester Merrin e é provavelmente o mais mítico entre os seus trabalhos americanos), "Os Três Dias do Condor" (como um assassino profissional), "Fuga Para a Vitória", "Flash Gordon", "Conan e os Bárbaros", "Nunca Mais Digas Nunca" (como Blofeld, no regresso não oficial de Sean Connery como 007), "Duna", "Ana e as Suas Irmãs", "Pelle, o Conquistador", "Despertares", "Relatório Minoritário", "O Escafandro e a Borboleta", "Shutter Island" e "Extremamente Alto, Incrivelmente Perto".

Nos últimos anos, vimo-lo como Lor San Tekka no “blockbuster” “Star Wars: O Despertar da Força”, (2015), que acabou por ser o seu último filme americano, Vladimir Petrenko na versão cinematográfica da tragédia do submarino “Kursk” e como o Corvo de Três Olhos na série televisiva “Guerra dos Tronos”.

Foi nomeado para os Óscares como protagonista em "Pelle, o Conquistador" (1987) e secundário em "Extremamente Alto, Incrivelmente Perto" (2011).