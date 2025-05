Morreu o ator sul-africano Presley Chweneyagae, mais conhecido por interpretar o protagonista de "Tsotsi", o vencedor do Óscar de Melhor Filme Internacional de 2005. Tinha 40 anos, anunciou a sua agência na terça-feira.

"Tsotsi" foi o primeiro filme africano não falado em francês a ganhar a estatueta dourada na categoria e a segunda nomeação e único vencedor da África do Sul, que nunca mais conseguiu entrar na corrida.

Nelson Mandela entre os atores Presley Chweneyagae e Terry Pheto e com o Óscar de "Tsotsi", na sua casa a 16 de março de 2006

Filmado no município de Soweto, a longa-metragem contava a história de um "tsotsi" (criminoso, na gíria) de 19 anos perdido em Joanesburgo, que inesperadamente se tornava o responsável por um bebé encontrado no banco de trás de um carro que acabara de roubar.

Esta descoberta muda a sua trajetória. Ele revisita a sua infância, redescobre o seu verdadeiro nome, David, e começa a sentir emoções e compaixão.

"É com profunda tristeza que confirmamos o falecimento prematuro de um dos atores mais talentosos e amados da África do Sul, Presley Chweneyagae", afirmou a agência MLASA no seu 'site', sem especificar a data ou as circunstâncias da morte.

Presley era uma "voz poderosa e autêntica no cinema africano" e a sua carreira também envolveu o teatro e a televisão, lembrou a MLASA.

Também já é conhecida a reação da atriz Terry Pheto, que era Miriam, a jovem viúva com um filho pequeno que morava perto de Tsotsi na favela.

"Estou chocada e triste com a notícia do falecimento repentino do Presley. Os meus sentimentos estão com a sua família e com os restantes amigos e colegas da indústria cinematográfica. Partilhámos um momento inesquecível quando ganhámos o Óscar. É um momento que guardarei para sempre. Que a sua alma descanse em paz", escreveu nas redes sociais.

O filme que o tornou famoso baseava-se num conto do dramaturgo sul-africano Athol Fugard, figura proeminente na oposição ao regime do apartheid, que morreu em março, aos 92 anos.

Todos os atores do filme vinham de bairros pobres, onde a vida é uma luta diária e onde muitos, para sobreviver, usam uma máscara de dureza. Essa máscara às vezes revela alguém capaz de generosidade e carinho.

Kenneth Nkosi, Presley Chweneyagae, Zenzo Ngqobe, Mothusi Magano créditos: Karin Alsbir

Presley Chweneyagae cresceu em Soweto, onde a sua mãe, que lhe deu o nome do seu cantor favorito, Elvis Presley, matriculou-o em aulas de teatro ainda jovem para impedi-lo de se envolver com gangues. Tinha 19 anos, a mesma idade da sua personagem, aquando da rodagem em 2004.

"É uma história sobre esperança, sobre perdão e sobre os problemas que enfrentamos como sul-africanos: SIDA, pobreza e criminalidade", disse o ator, então com 21 anos, à France-Presse em 2006.

Presley Chweneyagae com o realizador Gavin Hood na rodagem de "Tsotsi"

Enquanto o realizador, o sul-africano Gavin Hood, iria do Óscar para sucessos de bilheteira em Hollywood como "X-Men Origens: Wolverine" (2009), a carreira de Presley Chweneyagae não seguiu a mesma trajetória.

Tendo entrado na indústria cinematográfica através do teatro local da sua cidade natal, perto de Mafikeng, no norte do país, regressou aos palcos após "Tsotsi" em diversas apresentações de peças de Shakespeare.

Nos ecrãs, só apareceu em filmes locais com público modesto. No entanto, o público internacional ainda o viu na adaptação da autobiografia de Nelson Mandela, "Mandela: Longo Caminho Para a Liberdade", um filme de 2013 com Idris Elba como o herói do país.