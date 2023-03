O ator Tom Sizemore morreu esta sexta-feira, 3 de março, após ter estado semanas internado na sequência de um aneurisma cerebral. O norte-americano tinha 61 anos.

"É com grande tristeza e tristeza que tenho de anunciar que o ator Thomas Edward Sizemore ("Tom Sizemore"), de 61 anos, faleceu pacificamente durante o sono hoje no St Joseph's Hospital Burbank. O seu irmão Paul e os gémeos Jayden e Jagger (17) estavam ao seu lado", anunciou Charles Lago, representante do ator, num comunicado à imprensa dos Estados Unidos.

O ator natural de Detroit estava internado no hospital de Los Angeles desde 18 de fevereiro, depois de ter sofrido um aneurisma.

O Resgate do Soldado Ryan

Na passada segunda-feira, 27 de fevereiro, o representante tinha divulgado um comunicado da família a anunciar que o ator não teria hipótese de recuperação.

Sizemore teve uma carreira cinematográfica particularmente ativa na década de 1990 e participou, como enquanto ator secundário, em filmes como "Nascido a 4 de julho" (1989), "Point Break - Caçadores de Emoções" (1991), "Amor à Queima-Roupa" (1993), "Assassinos Natos" (1994), "Estranhos Prazeres" (1995), "The Relic" (1997), "O Resgate do Soldado Ryan" (1998), "Planeta Vermelho" (2000), "Cercados" (2001) ou "Pearl Harbor" (2001).

Também teve um percurso longo na televisão. Fez parte do elenco regular de "Robbery Homicide Division", "Dr. Vegas", "Havai Força Especial" ou da versão mais recente de "Twin Peaks" e participou em "CSI: Miami", "Entourage", "Nunca Chove em Filadélfia" ou "Lei & Ordem: Unidade Especial".

Point Break - Caçadores de Emoções

Além da carreira como ator, integrou a banda de rock Day 8, formada em 2002.

Sizemore enfrentou problemas relacionados com o consumo de droga desde a adolescência e teve em Robert De Niro um dos principais aliados do processo de reabilitação. Em 2003 foi condenado por violência doméstica contra a ex-noiva, Heidi Fleiss.

O ator era pai de dois filhos com Janelle McIntire, os gémeos Jayden e Jagger.