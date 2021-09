Morreu Tommy Kirk, uma das grandes estrelas infantis dos filmes clássicos da Disney das décadas de 1950 e 1960. Tinha 79 anos.

O seu amigo Paul Petersen, também antiga estrela infantil da época e ativista dos direitos dos seus colegas, anunciou a morte nas redes sociais, confirmando que o antigo ator foi encontrado morto na sua casa em Las Vegas na terça-feira. Não foi indicada a causa.

Tommy Kirk começou a carreira em séries juvenis de televisão da Disney, como "The Hardy Boys: The Mystery of the Applegate Treasure" e “The Hardy Boys: The Mystery of the Ghost Farm", exibidas entre 1956 e 1957, antes de se tornar uma estrela com o filme "O Rapaz e o Cão" ("Old Yeller", de 1957), sobre um adolescente e o seu cão amarelo, contracenando com Dorothy McGuire e Fess Parker.

O sucesso abriu-lhe as portas para outros filmes que se tornaram clássicos ou, pelo menos, populares na época, que podem ser redescobertos no Disney+, como "The Shaggy Dog" (1959), "A Família Robinson" (1960), "O Professor Distraído" (1961) e na sequela "As Descobertas do Sr. Professor" (1963), "No Reino das Maravilhas" (1961), "Não Fumar, Não Beber... Nem Beijar" (1962), "Viagem a Paris" (1962), "Rebelde Até ao Fim" (1963, uma sequela de "O Rapaz e o Cão"), "As Desventuras de Merlin Jones" (1963) e "The Monkey's Uncle" (1965).

A carreira como jovem protagonista no estúdio mais conservador de Hollywood foi destruída pela sua homossexualidade, reconheceria mais tarde.

Posteriormente, Tommy Kirk entrou ainda em alguns populares títulos do género "Filmes das Festas na Praia", como "'Party' em Pijama" (1964), "The Ghost in the Invisible Bikini" (1966) e "It's a Bikini World" (1967), e trabalhos de ficção científica que se tornaram de culto, como "Village of the Giants" (1965) e o telefilme "Marte Precisa de Mulheres" (1968), mas alguns problemas por posse de drogas nessa década também prejudicaram a carreira.

O ator retirou-se no início da década de 1970, mas trabalhou esperadicamente mais tarde em alguns filmes, como "Billy Frankenstein" (1998) e "The Education of a Vampire" (2001), o seu último trabalho.