O ator William Hurt faleceu este domingo, aos 71 anos.

Embora a causa oficial avançada pela família seja "causas naturais", fora anunciado em maio de 2018 que sofria de cancro terminal na próstata.

A notícia foi partilhada pelo seu filho Will esta noite: "É com grande tristeza que a família Hurt lamenta a morte de William Hurt, amado pai e ator vencedor do Óscar, em 13 de março de 2022, uma semana antes do seu 72º aniversário. Morreu tranquilamente, entre a família, de causas naturais. A família pede privacidade neste momento”.

O Beijo da Mulher Aranha

William Hurt foi uma das estrelas mais marcantes e notáveis no cinema norte-americano da década de 1980.

Nascido a 20 de março de 1950, quis ser padre, mas abandonou os estudos de Teologia no último ano por Arte Dramática e iniciou a sua carreira em Nova Iorque, ganhando um prémio para a sua estreia "off-Broadway" em 1977 e um Theatre World Award no ano a seguir.

O cinema não demorou e após a marcante estreia como um cientista obcecado em "Viagens Alucinantes" (1980), seguiu-se "Os Olhos da Testemunha" (1981) e "Noites Escaldantes" (1981), que lançou para o estrelato a sua carreira, bem como as de Kathleen Turner e do realizador e argumentista Lawrence Kasdan.

Após se tornar um agente "soviético" frente a Lee Marvin em "O Mistério de Gorky Park" (1983), entrou no seu período de maior aclamação, com o filme para toda uma geração "Os Amigos de Alex" (1983), novamente de Kasdan e ao lado de nomes como Tom Berenger, Glenn Close, Jeff Goldblum e Kevin Kline, o prémio de Melhor Ator no Festival de Cannes e o Óscar pelo papel de um homem preso pelo crime moral de ser homossexual em "O Beijo da Mulher Aranha" (1985), e as nomeações consecutivas na mesma categoria por "Filhos de um Deus Menor" (1986) e "Edição Especial" (1987).

"Filhos de um Deus Menor"

Após "O Turista Acidental" (1988) e "Amar-te-ei até te matar" (1990), ambos também de Lawrence Kasdan, e "Alice", de Woody Allen (1990), a carreira entrou em nítido declínio, com William Hurt a ser menos falado por triunfos artísticos e mais pela vida privada, com conturbadas relações pessoais (incluindo com Marlee Matlin durante a rodagem e após "Filhos de um Deus Menor", que o acusou de comportamento abusivo) e problemas de alcoolismo e drogas, que levaram mesmo ao seu internamento para tratamento.

Apesar de alguns bons momentos em "Smoke - Fumo" (1995), "Um Divã em Nova Iorque" (1996), "Michael" (1996) ou "A.I. Inteligência Artificial" (1999), o recuperação só começou com "A Vila" (2004) e principalmente com a breve, mas assustadora interpretação de um chefe criminoso em "Uma História de Violência" (2005), que lhe valeu a quarta nomeação para os Óscares, como Ator Secundário.

Embora a carreira nunca tenha recuperado o mesmo fulgor, seguiram-se papéis secundários em projetos de prestígio como "Syriana" (2005), "O Bom Pastor" (2006), "A Face Oculta de Mr. Brooks" (2007), "O Lado Selvagem" (2007) e "Ponto de Mira" (2008), e um reencontro com Glenn Close em vários episódios da série "Sem Escrúpulos" (2009), que lhe valeu a nomeações para vários prémios, tal como com o telefilme "Demasiado Grande Para Falhar" (2011), de Curtis Hanson.

Sinal do prestígio reconquistado, foi o General Thaddeus Ross em "O Incrível Hulk" (2008), o segundo filme do Universo Cinematográfico Marvel, que repetiu em "Capitão América: Guerra Civil" (2016), "Vingadores: Guerra do Infinito" (2018), "Vingadores: Endgame (2019) e "Viúva Negra" (2021).