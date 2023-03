Dezasseis filmes recentes, premiados em festivais portugueses, vão ser exibidos a partir de hoje na mostra de cinema inclusivo AMPLA, em Lisboa, pensada para espectadores com necessidades específicas.

Esta é a segunda edição da AMPLA, uma iniciativa que promove a acessibilidade no acesso ao cinema, uma vez que todas as sessões de cinema contam com interpretação em língua gestual portuguesa, audiodescrição e legendas descritivas.

Até domingo na Culturgest, o programa conta com 16 filmes, entre curtas e longas-metragens, premiados em 2022 em festivais portugueses, como “Cesária Évora”, de Ana Sofia Fonseca, “Um caroço de abacate”, de Ary Zara, e as animações “Ice Merchants”, de João Gonzalez, e “O homem do lixo”, de Laura Gonçalves.

No encerramento do AMPLA será exibido “Mato Seco em Chamas”, do realizador brasileiro Adirley Queirós e da realizadora portuguesa Joana Pimenta.

“Acreditamos, desde o primeiro dia, que todas as pessoas devem ter a mesma oportunidade de acesso ao cinema, ou a qualquer outra arte, sem que ninguém fique de fora, pois esse é um direito de todos”, defendeu a produtora do Ampla, Rita Gonzalez, em nota de imprensa.

A mostra de cinema AMPLA, que contará ainda com filmes para os mais novos, é uma iniciativa da Horta Seca - Associação Cultural.