“Mal viver”, “Fechar os olhos” e “Natureza Humana” são alguns dos filmes que integram a mostra inclusiva de cinema AMPLA, a partir de hoje em Lisboa, direcionada para espectadores com necessidades específicas.

Esta será a terceira edição da AMPLA, na qual todos os filmes escolhidos serão exibidos “com legendas descritivas, interpretação em Língua Gestual Portuguesa e audiodescrição”.

As sessões estarão aptas ainda para “pessoas utilizadoras de cadeiras de rodas ou com mobilidade condicionada” e haverá cinema para crianças e adultos com espetro de autismo ou outras perturbações de desenvolvimento.

Para quem acompanhar pessoas cegas, com baixa visão ou utilizadoras de cadeiras de rodas a entrada é gratuita.

A AMPLA volta a acontecer na Culturgest, com 22 filmes que já foram exibidos e premiados em festivais portugueses, como por exemplo as longas-metragens “Mal Viver”, de João Canijo, e “Fechar os olhos”, de Victor Erice, e as curtas-metragens “Natureza Humana”, de Mónica Lima, e “Quase me lembro”, de Dimitri Mihajlovic e Miguel Lima.

Os filmes escolhidos são para vários públicos e abrangem diferentes géneros, da comédia ao terror.

A mostra AMPLA, que se estende até domingo, é uma iniciativa da associação cultural Horta Seca.