A MTV celebra o Dia Internacional da Mulher com uma estreia de "In Bloom", projeto que junta cinco curtas-metragens de diferentes países e culturas sobre "as complexidades das questões de género".

A série de filmes, que se estreia esta sexta-feira, dia 8 de março, às 22h45, na MTV Portugal, acompanha personagens à beira de momentos que definem a sua vida, por escolha ou circunstância. A coleção conta histórias inéditas que abordam uma série de questões, incluindo a pobreza menstrual, o casamento infantil, a violência baseada no género, o auto-estigma do VIH, o planeamento familiar e a emancipação económica das mulheres.

Como parte da missão da MTV Staying Alive Foundation e da iniciativa Content For Change da Paramount de produzir conteúdos socialmente responsáveis e divertidos que inspiram a mudança, "In Bloom" reúne cinco mulheres cineastas emergentes da Nigéria, Quénia, Índia, Estados Unidos e Brasil e visa "defender criativamente novas vozes e permitir conversas perspicazes para desmantelar injustiças sistémicas".

“A iniciativa Content for Change da Paramount procura amplificar as histórias e as vozes de públicos sub-representados em todo o mundo. É isso mesmo que 'In Bloom' faz, abordando questões críticas baseadas no género através da lente criativa de talentos femininos dinâmicos. Esta coleção de filmes é um verdadeiro testemunho do nosso compromisso contínuo em melhorar a diversidade, a igualdade e a inclusão dentro e fora do ecrã”, afirma Crystal Barnes, Vice-Presidente Executivo de Responsabilidade Social Corporativa e Ambiental, Social e de Governação (ESG) da Paramount.

Com a direção criativa de Tope Oshin, realizador nigeriano de televisão e cinema e membro do Conselho de Administração da UN Live, apresenta uma variedade de histórias e talentos internacionais.

CURTAS-METRAGENS DE "IN BLOOM":