De acordo com o muito bem informado e respeitado Deadline, existem demasiados "sinais" a apontar nessa direção, a começar pela ausência do relançamento de uma campanha de promoção quando falta apenas um mês: em vez disso, a Disney divulgou o trailer de "The King's Man: O Início", que chega aos cinemas só a 18 de setembro.

O pessimismo é reforçado por uma "onda" de más notícias: a reabertura dos cinemas em Nova Iorque não está para breve apesar de registar o menor número de novos casos de infeções desde o início da pandemia, enquanto se estão recordes noutros mercados importantes para as bilheteiras como são os dos estados da Califórnia, Texas e Flórida.

Outro fator nesta equação é a China, um mercado essencial para o filme, continuar com os cinemas fechados e sem previsão para a reabertura.

Fontes do Deadline junto dos cinemas disseram que a Disney também "não gosta" de "Mulan" ter passado a ser "automaticamente" o filme com que vai arrancar o verão, algo que estava longe de imaginar que fosse o caso quando anunciou a nova data no início de abril.

Por causa do regresso às aulas no início de setembro, o Deadline calcula que o Natal pode ser a altura potencialmente mais forte para a estreia após novo adiamento.