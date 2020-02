Com a estreia prevista para 25 de março, as primeiras previsões do Box Office Pro para o primeiro fim de semana estão na margem dos 40 a 60 milhões de dólares nos EUA, um valor substancialmente mais baixo do que aconteceu com as outras versões dos clássicos da animação da Disney.

A versão mais atualizada desta fonte que se tem revelado certeira nas previsões está nos 46 milhões.

No elenco internacional de "Mulan" surgem rostos bem conhecidos como os de Donnie Yen, Jet Li, Jason Scott Lee e Gong Li, mas as atenções estão em Liu Yifei como a heroína, uma atriz nascida na China que se mudou aos 10 anos para Nova Iorque e é muito conhecida na Ásia pelos seus papéis no cinema e na televisão: o filme realizado por Niki Caro será a sua apresentação a um público mundial.

Com um orçamento de 200 milhões de dólares e uma história e elenco chineses, a aposta da Disney é forte no mercado internacional para o filme ter sucesso, mas Jeff Bock, analista senior da Exhibitor Relations, salienta que é "feito à medida para ter sucesso na China".

Shawn Robbins, analisa do Box Office Pro, confirma que o país é "uma parte importante da estratégia de lançamento global da Disney".

Por isso, os efeitos do coronavírus, uma crise de saúde pública que mergulhou a China no caos e fechou os cinemas, são problemáticos para qualquer estúdio que esteja a tentar lançar filmes no segundo maior mercado de cinema do mundo, mas especialmente para a Disney. O filme não tem ainda uma data de estreia oficial no país.

VEJA O TRAILER.