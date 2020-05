Desde escalar o Burj Khalifa no Dubai, o edifício mais alto do mundo, a estar em cima da asa de um avião em movimento e suspenso numa das portas laterais, TomCruise já fez algumas sequências de ação incríveis meticulosamente preparadas sem recorrer a efeitos digitais em nome do realismo.

De facto, "Missão: Impossível" e "Velocidade Furiosa" são duas sagas conhecidas por terem cenas tão incríveis que alguns fãs e críticos comentaram que só falta irem para o espaço.

Agora, parece que Tom Cruise está mesmo a planear encontrar uma forma de fazer lá um filme de ação e aventura.

Segundo o Deadline, o ator e o empresário e visionário Elon Musk (também conhecido como a 36ª pessoa mais rica do mundo) têm conversado sobre um potencial projeto com a sua SpaceX (a empresa de sistemas aeroespaciais e serviços de transporte espacial) e a NASA que pode resultar no primeiro filme de ficção filmado mesmo no espaço.

Segundo a publicação especializada, não se trata de um filme "Missão: Impossível" e está tudo numa fase muito embrionária, ainda sem o envolvimento de qualquer estúdio.