Com mais de dois milhões de visualizações, tornou-se viral um vídeo do TikTok onde uma fã do filme "Escola de Rock" mostra o entusiasmo após descobrir que, 18 anos depois, dois dos jovens atores são namorados na vida real.

A alegria (e também o choque por já terem passado 18 anos) alastrou às outras redes sociais e é compreensível: a comédia de 2003 tornou-se um clássico e um dos melhores trabalhos na carreira de Jack Black, que interpretava um músico falhado com ambições de se tornar uma estrela de rock que acabava a dar aulas num liceu privado, onde causava grande impacto entre os alunos e formava uma banda com a qual finalmente alcançava o sucesso.

Caitlin Hale era Marta, ou "Blondie" [loira], como lhe chamava frequentemente o "professor" Dewey Finn ao longo do filme, uma das cantoras de apoio da banda, enquanto Angelo Massagli era Frankie, um dos "seguranças".

Os dois também apareciam na antestreia em setembro de 2003, mas muito mais afastados: ele na parte de trás, à esquerda, ela mesmo à frente.

Os atores na antestreia em 2003

O namoro tornou-se viral, mas apenas para quem não acompanha os dois nas redes sociais: já vem pelo menos desde 2018, como confirmam várias imagens que foram partilhando.

O que se explica pela falta de mediatismo: atualmente com 30 anos, Caitlin Hale retomou a carreira de atriz em paralelo com a de técnica de ultrassonografia, enquanto Angelo Massagli, com 29, se formou recentemente na faculdade de Direito.

Em 2019, também estavam lado a lado no reencontro de sete dos "miúdos" de "Escola de Rock".

