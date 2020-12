Aumentam de tom as críticas ao plano de lançar todos os filmes de 2021 da Warner Bros. Pictures em simultâneo nas salas de cinema e na plataforma de streaming HBO Max nos EUA.

Nos últimos dias, foram tornadas públicas cartas em tons duros e a pedir reuniões urgentes aos responsáveis do estúdio, controlado pela AT&T, por parte do Sindicato dos Realizadores dos EUA, que definiu a decisão como "inaceitável", e da CAA, a mais importante e influente agência de talentos de Hollywood.

A imprensa especializada também garante que pode avançar um processo judicial por parte da Legendary Pictures, o principal financiador de "Godzilla vs. Kong" e Dune", dois dos filmes afetados pela decisão.

Antes, Christopher Nolan, o realizador de "Tenet" com uma relação de 18 anos com o estúdio, escreveu que "alguns dos maiores realizadores e estrelas mais importantes foram deitar-se na noite anterior a pensar que estavam a trabalhar para o maior estúdio e acordaram a descobrir que trabalham para o pior serviço de streaming".

No final de quinta-feira (11), foi a vez de Denis Villeneuve, precisamente o realizador de "Dune", reagir à decisão e com declarações ainda mais duras do que o colega.

"Soube pelas notícias que a Warner Bros. decidiu lançar 'Dune' na HBO Max ao mesmo tempo da nossa estreia no cinema, usando imagens proeminentes de nosso filme para promover o seu serviço de streaming. Com esta decisão, a AT&T sequestrou um dos estúdios mais respeitáveis ​​e importantes da história do cinema", começa a comunicado revelado em exclusivo pela Variety.

"Não há aqui absolutamente nenhum amor pelo cinema, nem pelo público. É tudo sobre a sobrevivência de um mamute das telecomunicações, que atualmente tem uma dívida astronómica de mais de 150 mil milhões de dólares. Portanto, embora 'Dune' seja sobre cinema e público, a AT&T trata da sua própria sobrevivência em Wall Street. Com o lançamento da HBO Max a ser um fracasso até agora, a AT&T decidiu sacrificar toda a lista de 2021 da Warner Bros. numa tentativa desesperada de chamar a atenção do público", continua.

Partilhando a ideia de Christopher Nolan que que os filmes "serão usados como chamariz para o serviço de streaming", Denis Villeneuve diz que "uma linha clara" ficou traçada com a decisão que descreve como sendo de "total desconsideração" pelos cineastas.

"A produção de filmes é uma colaboração, que depende da confiança mútua do trabalho em equipa e a Warner Bros. declarou que eles não estão mais na mesma equipa", escreve.

Responsável por filmes como "Sicário - Infiltrado" (2015), "O Primeiro Encontro" (2016) e "Blade Runner 2049" (2017), o realizador diz que "'Dune' é de longe o melhor filme que alguma vez fiz", a que ele e a sua equipa dedicaram mais de três anos para o tornar "uma experiência única para o grande ecrã".

VEJA O TRAILER.



Adiado para outubro de 2021 e anunciado como a primeira parte, o realizador diz que a saga pode estar em causa.

"Os serviços de streaming são um acréscimo positivo e poderoso aos ecossistemas de filmes e TV. Mas quero que o público perceba que o streaming sozinho não pode sustentar a indústria cinematográfica como a conhecíamos antes da COVID. O streaming pode produzir ótimo conteúdo, mas não filmes da dimensão e escala de 'Dune'. A decisão da Warner Bros. significa que 'Dune' não terá a oportunidade de ter um desempenho comercial para ser viável e a pirataria acabará por triunfar. A Warner Bros. pode ter acabado de matar a saga 'Dune'. Este é para os fãs", assegura.

"John Stankey, da AT&T, disse que o cavalo do streaming saiu do celeiro. Na verdade, o cavalo saiu do celeiro para o matadouro", reforça, acrescentando que está a defender o seu filme, mas solidário com os realizadores dos outros 16 filmes incluídos na lista.

Na última parte da carta, Denis Villeneuve faz uma defesa acérrima da experiência de ver filmes nas salas.

"Acredito convictamente que o futuro do cinema vai ser no grande ecrã, independentemente do que diga qualquer amador de Wall Street [...] Quando a pandemia terminar, as salas vão encher-se novamente com amantes do cinema", proclama.