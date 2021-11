Jennifer Lawrence levou para outro nível o processo de identificação com a sua personagem em "Não Olhem Para Cima".

A sátira para a Netflix anda à volta do desespero de dois astrónomos que descobrem que um cometa vai destruir a Terra dentro de seis meses. Só que ninguém se parece importar com isso num mundo dominado pelas exigências do ciclo mediático de 24 horas e em que é difícil conseguir a atenção de um público obcecado com as redes sociais.

Jennifer Lawrence é a astrónoma com uma predileção especial por fumar marijuana e por isso pediu autorização ao realizador Adam McKay precisamente para fazer isso antes de filmar uma cena, aproveitando o facto de não ter nada para dizer e depois de ter a certeza que ele não lhe iria pedir para improvisar, como habitualmente acontecia.

A atriz aparece alterada na Casa Branca, quando tenta com outro colega (Leonardo DiCaprio) convencer a presidente dos EUA (Meryl Streep) da catástrofe iminente, mas os seus nervos levam a melhor e apenas aparecem imagens do seu ar confuso porque ninguém está a prestar atenção.

Numa apresentação do filme em Los Angeles em que se contou a história, o realizador admitiu que teve a tentação de dizer que tinha pensado num monólogo improvisado, mas resistiu a ser "maldoso" por causa do evidente ar "pedrado" que tinha à sua frente.

"Era um verdadeiro alvo”, acrescentou a atriz, lembrando-se que Jonah Hill aproveitou para gozar e dizer que Mark Rylance, outro ator do filme, estava chateado com ela.

"Toda a gente começou a gozar. Acho que era porque estava pedrada. Era tão fácil", reforçou.

Com um elenco recheado de vencedores e nomeados dos Óscares (ainda com Cate Blanchett, Timothée Chalamet, Tyler Perry, Ron Perlman, Himesh Patel, Matthew Perry e até Ariana Grande, entre muitos outros), "Não Olhem Para Cima" irá chegar aos cinemas portugueses a 8 de dezembro, antes do lançamento na véspera de Natal na Netflix.

VEJA O TRAILER DO FILME.