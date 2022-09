Após várias polémicas, incluindo a da má relação entre a realizadora Olivia Wilde e a sua protagonista Florence Pugh, o filme "Não Te Preocupes Querida" ficou em primeiro lugar nas bilheteiras dos EUA.

O 'thriller' distópico correspondeu praticamente às expectativas do estúdio Warner Bros. e dos analistas, abrindo com com 19,2 milhões de dólares nos EUA e mais 10,8 milhões no resto do mundo (incluindo Portugal), onde acabou por ser ultrapassado pelo relançamento de "Avatar".

Foi uma boa estreia para um filme que custou uns relativamente modestos 35 milhões de dólares, mas os exibidores esperavam uma estreia entre os 20 e 24 milhões por causa da venda antecipada de bilhetes.

Pior, existem sinais problemáticos para a sua longevidade nos cinemas pois confirmaram-se as previsões à volta do "impacto Harry Styles" nos cinemas: houve mais espectadores na sexta-feira do que no sábado, e a audiência no primeiro dia 72% feminina e 67% com idades entre os 18 e 34 anos.

Em segundo lugar nos cinemas americanos ficou "A Mulher Rei", um épico dominado por Viola Davis com excelentes críticas, que arrecadou 11,1 milhões de dólares e caiu apenas 41% em relação à estreia uma semana antes. Há dez dias nos cinemas, as receitas são de 36,3 milhões (a estreia em Portugal está marcada para 6 de outubro).

A grande notícias nas bilheteiras acaba por ser sobre um filme que estreou originalmente em 2009: o relançamento de "Avatar" numa remasterizada em 4K HDR e com uma cena adicional da sequela que chegará em dezembro ficou em primeiro lugar nas bilheteiras a nível mundial, com 30,5 milhões de dólares.

Nos EUA, onde as receitas foram de 10 milhões de dólares, ficou mesmo a sensação que poderia ter ido mais longe se tivesse sido lançado em mais do que 1860 salas.

Consolidando o primeiro lugar na lista dos filmes mais rentáveis de sempre, com 2,87 mil milhões de dólares (sem incluir inflação), o relançamento faz parte da estratégia de marketing do realizador James Cameron e dos estúdios Disney e 20th Century Studios na contagem decrescente para a estreia em dezembro de "Avatar: O Caminho da Água".