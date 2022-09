Em contagem decrescente para a estreia de "Nãoo Te Preocupes Querida" (22 de setembro em Portugal), a realizadora e atriz Olivia Wilde desmentiu os muitos rumores à volta dos bastidores do filme numa nova entrevista à revista Vanity Fair, principalmente a alegada tensão com a protagonista Florence Pugh.

As declarações foram feitas antes do Festival de Veneza e entram em contradição com o que se viu na segunda-feira: depois de faltar à conferência de imprensa, Florence Pugh fez uma entrada espetacular na antestreia e foi vista a saudar efusivamente os atores, mas manteve sempre a distância e nunca olhou para o casal Olivia Wilde e Harry Styles (a entrevista também não aborda o célebre "spitgate", o vídeo que incendiou as redes sociais onde o cantor parecia inclinar-se e cuspir em Chris Pine antes de se sentar na sala).

"É irónico que agora, com o meu segundo filme – que é novamente sobre o incrível poder das mulheres, do que somos capazes quando nos unimos e como é fácil tirar o poder de uma mulher ao usar outras mulheres para julgar e envergonhar – estamos a falar sobre isto. A ideia de que eu tinha cinco segundos durante o dia para me distrair com qualquer coisa é risível. Eu estava lá antes de todos. Eu estava lá depois de todos. E foi um sonho [fazer o filme]", responde Olivia Wilde ao rumor de que o diretor de fotografia Matthew Libatique e a própria Florence Pugh tiveram de dirigir cenas quando ela ficou "distraída" ao começar a namorar com Harry Styles durante a rodagem.

À Vanity Fair, o diretor de fotografia comentou que o filme "foi um dos sets mais harmoniosos em que alguma vez estive" e mostrou-se surpreendido por estar "no meio de uma tempestade".

O rumor da uma realizadora "distraída" do seu trabalho e o de que Florence Pugh se terá sentido "negligenciada ou alienada" com a falta de profissionalismo são descritos pela revista como um exemplo da misoginia que as mulheres enfrentam na indústria do cinema e Olivia Wilde reforçou: "É muito raro que as pessoas assumam o melhor das mulheres no poder. Acho que as pessoas não nos costumam dar o benefício da dúvida. A Florence fez o trabalho para qual eu a contratei e fê-lo na perfeição. Surpreendeu-me imenso. Admirava-a todos os dias e trabalhámos muito bem juntas".

A realizadora também descreve a sua "tendência para ser a melhor amiga de toda a gente e socializar", mas que a atriz é que precisava de tempo e espaço para se concentrar: "A interpretação dela neste filme é espantosa. Para mim é apenas desconcertante que a comunicação social prefira concentrar-se em rumores e mexericos sem fundamento, ofuscando assim o seu profundo talento. Ela merece mais do que isso. Assim como o filme e todos que trabalharam tanto nele".

Descrevendo-se como uma "mãe loba", Olivia Wilde também mantém a versão que teve de despedir Shia LaBeouf (e substituí-lo a seguir por Harry Styles, que tinha sido a sua primeira escolha) para proteger Florence Pugh da sua forma de trabalhar "combativa", voltando a desejar-lhe as melhoras na recuperação dos seus problemas que levaram a várias acusações de abusos de antigas namoradas porque "é uma grande perda para a indústria do cinema que alguém tão talentoso não possa trabalhar".

Sobre as mensagens que o ator partilhou com revista Variety, que parecem sustentar a versão de que foi ele que desistiu, e um vídeo onde ela lhe pede para mudar de ideias e parece culpar pelas tensões a sua protagonista, a quem chama de "Miss Flo", Olivia Wilde responde que a situação tinha "muito mais nuances do que pode ser explicado em mensagens de textos privadas divulgadas fora do contexto”.

A realizadora acrescenta que o vídeo viral foi feito antes de saber do alegado desconforto de Pugh com o ator e ela preferiu deixá-lo pensar que estava a desistir e não que tinha sido despedido: "Tudo o que vou dizer é que ele foi substituído e que não se podia avançar com ele. Desejo-lhe o melhor na sua recuperação".

O primeiro sinal público da uma alegada tensão foi quando Florence Pugh fez uma longa lista de agradecimentos nas redes sociais no fim da rodagem sem nunca mencionar Olivia Wilde. A partir daí, foi também notado que tem dado pouco destaque ao filme e só deu uma entrevista de promoção (que chamou a atenção por lamentar a promoção à volta das cenas de sexo, interpretado como outra crítica implícita à realizadora, que chegou a dizer que quis fazer trailers ainda mais ousados, mas foi proibida pela censura).

A resposta: "A Florence é uma das atrizes mais requisitadas do universo. Ela está no set de 'Dune'. Acho que algumas pessoas esperam que ela se envolva mais nas redes sociais. Não a contratei para fazer posts. Contratei-a para representar. Ela cumpriu todas as expectativas que tinha dela. Para mim, isso é tudo o que importa".

"Nenhuma quantidade de bullying na internet me vai fazer questionar a minha convicção num filme feito coletivamente por tantas pessoas brilhantes. Trabalhámos tanto e passámos por tanto juntos para isso ser descarrilado por algo que realmente não tem nada a ver com cinema", conclui.

