Sucessivamente adiado por causa da pandemia e agora confirmado para 8 de julho, altura em que será lançado ao mesmo tempo nos cinemas e no Disney+ a um custo adicional, foi divulgado um novo trailer de "Viúva Negra".

Descrita como um "thriller de espionagem", o primeiro filme da Fase 4 do Universo Cinematográfico Marvel marca o regresso de Scarlett Johansson como Natasha Romanoff.

Segundo a sinopse oficial, a personagem terá de confrontar as partes mais sombrias da sua história quando surge uma conspiração perigosa ligada ao seu passado. Perseguida por uma força que não vai parar enquanto não a destruir, vai ter que lidar com o seu passado como espiã e com as relações que deixou para trás muito antes de fazer parte da equipa dos Vingadores.

Realizado por Cate Shortland, no elenco estão ainda Florence Pugh surge como Yelena, David Harbour como Alexei, também conhecido como The Red Guardian e Rachel Weisz como Melina.

