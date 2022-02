A Netflix divulgou um super trailer de antevisão dedicado aos filmes originais que vai lançar em 2022.

Abrindo com "The Mother" e fechando com "Knives Out: Todos São Suspeitos 2", o trailer antecipa o ambicioso plano de lançar 86 filmes (mais 16 do que no ano passado). Serão 61 em inglês e 20 "internacionais", incluindo seis da Coreia do Sul (o líder do segmento), além de cinco animações (com destaque para a nova versão de "Pinóquio" de Guillermo del Toro).

Por comparação, Disney e Disney+ têm previsto um plano para cerca de 30 filmes.

Após ter colocado nas duas primeiras posições do TOP10 dos mais vistos de sempre "Aviso Vermelho", com Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds, e a sátira ambiental "Não Olhem para Cima", com Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill, Meryl Streep, Cate Blanchett e muitos outros, o plano da Netflix para este ano inclui quase dois filmes originais por semana.

Para lá do prometido regresso de Daniel Craig como Benoit Blanc em "Knives Out 2" à frente de um elenco de estrelas, e de Ryan Gosling e Chris Evans em "The Gray Man", filmes que terão custado para cima de 200 milhões de dólares cada, haverá por exemplo títulos com Ryan Reynolds e Mark Ruffalo ("O Projeto Adam"), Millie Bobby Brown e Henry Cavill ("Enola Holmes 2"), Charlize Theron e Kerry Washington ("Thoe School for Good and Evil"), Chris Hemsworth ("Spiderhead"), Jason Momoa ("Slumberland"), Jennifer Lopez ("The Mother"), Halle Berry ("The Mothership"), Adam Sandler ("Hustle" e "Spaceman"), Adam Driver e Greta Gerwig "("White Noise"), Christian Bale ("The pale Blue Eye"), Dakota Johnson ("Persuasion"), Kevin Hart e Mark Wahlberg ("Me Time"), Jamie Foxx ("Day Shift" e "They Cloned Tyrone"), Jonah Hill e Eddie Murphy ("You People") e Eddie Redmayne e Jessica Chastain ("The Good Nurse").

VEJA O TRAILER.