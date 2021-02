Nos próximos anos, a casa de Gareth Evans para produzir e realizar filmes será a Netflix.

O estúdio assinou um contrato exclusivo com o realizador galês, que se tornou uma personalidade de culto no cinema de ação graças à saga indonésia "The Raid" (2011 e 2014) e, mais recentemente, a série "Gangs of London" (2020), disponível na HBO.

Segundo o Deadline, a Netflix quis fechar o acordo após o realizador ter feito para o estúdio o filme de terror "Apóstolo" (2018), com Dan Stevens e Michael Sheen.

Apesar de ter achado que o estilo de cinema era o ideal para o seu negócio, os pormenores só foram fechados após se garantir a participação do ator Tom Hardy no primeiro projeto em conjunto, o "thriller" de ação "Havoc".

Segundo a descrição original, a história arranca com um negócio de droga que corre mal e um detetive ferido que tem para abrir caminho com muita violência pelo submundo do crime para resgatar o filho afastado de um político, ao mesmo tempo que desvenda a profunda teia de corrupção e conspiração em que está mergulhada toda uma cidade.