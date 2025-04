A Netflix divulgou na segunda-feira o trailer de "Havoc", uma ambiciosa aposta no seu plano de filmes para 2025.

Este é o primeiro filme para uma plataforma de streaming de Tom Hardy ("Max Max", saga "Venom") e é dirigido por Gareth Evans, o realizador galês que assinou um contrato exclusivo após se tornar uma personalidade de culto no cinema de ação graças à saga indonésia "The Raid" (2011 e 2014) e, mais recentemente, a série "Gangs of London" (2020), na Max.

"Após um negócio de droga que corre mal, um detetive calejado tem de bater o submundo do crime para salvar o filho de um político, enquanto desvenda uma profunda rede de corrupção e conspiração que sufoca a cidade inteira", resume a Netflix.

Ainda com Timothy Olyphant, Forest Whitaker, Jessie Mei Li, Justin Cornwell, Quelin Sepulveda, Luis Guzmán ou Michelle Waterson, a estreia está marcada já para 25 de abril.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.