Há dois novos filmes originais da Netflix que entraram no TOP10 dos mais vistos da plataforma: "Exército dos Mortos" e "Paternidade".

Segundo o relatório do segundo trimestre de 2021, o filme realizado por Zack Snyder chegou a uma audiência de 75 milhões de lares nos primeiros 28 dias (quatro semanas), ultrapassando em três milhões a previsão inicial.

Já "Paternidade", protagonizado por Kevin Hart, teve uma audiência de 74 milhões de lares.

Note-se que a Netflix, que atualizou para 209,18 milhões o número de lares com o segundo trimestre, contabiliza dois minutos como visionamento para o apuramento das audiências de filmes e séries, que descreve como o suficiente para indicar que "a escolha foi intencional".

Segundo a Netflix, os dois filmes foram de longe os mais vistos na plataforma no segundo trimestre.

Paternidade

"Os Mitchell Contra as Máquinas" chegou a 53 milhões de lares, tornando-se o maior sucesso de sempre até agora nos filmes de animação.

Já nas séries originais, "Sweet Tooth" foi a tempo de se tornar a mais vista na Netflix, com uma estimativa de 60 milhões nos primeiros 28 dias após o lançamento a 4 de junho.

A seguir na lista está "Shadow and Bone", que vai ter segunda temporada, com 55 milhões.

Lançada a 11 de junho, o segunda parte da primeira temporada de "Lupin" ficou-se pelos 54 milhões, abaixo dos 70 dos cinco episódios iniciais, que chegaram em janeiro.

O ranking dos filmes

Tyler Rake: Operação de Resgate

Com 99 milhões de lares, a estreia do filme original mais vista de sempre continua a ser "Tyler Rake: Operação de Resgate" (2020), o "thriller" de ação com Chris Hemsworth.

Em segundo lugar, com 89 milhões, está "Bird Box/Às Cegas" (2018), com Sandra Bullock, o mais antigo título da lista.

Seguem-se os filmes de ação "Spenser: Confidencial" (2020), com Mark Wahlberg (85 milhões), e "6 Underground" (2019), de Michael Bay e com Ryan Reynolds (83 milhões), e a comédia "Mistério a Bordo" (2019), com Adam Sandler e Jennifer Aniston (83 milhões).

Em sexto lugar, está "A Velha Guarda" (2020), com Charlize Theron (78 milhões). A seguir, entrou "Enola Holmes" (2020), com Millie Bobby Brown e Henry Cavill (76 milhões).

"Project Power" (2020), com Jamie Foxx e Joseph Gordon-Levitt, e "Exército dos Mortos" passam a dividir o oitavo lugar (75 milhões).

"Paternidade" entra para o décimo lugar (74 milhões), desalojando do ranking "O Céu da Meia-Noite" (2020), de e com George Clooney (72 milhões).

Já foram do Top10 aparecem títulos como "O Irlandês" (2919), de Martin Scorsese (64 milhões); "Operação Fronteira" (2019), com Ben Affleck e Oscar Isaac (63 milhões); "The Wrong Missy" (2020), com David Spade (59 milhões); o espanhol "A Plataforma" (2019), de Galder Gaztelu-Urrutia (56 milhões); e "O Par Perfeito", com Noah Centineo (48 milhões).