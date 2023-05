Concluído o seu trabalho na saga da Marvel "Guardiões da Galáxia", James Gunn pode dedicar-se a 100% ao seu novo papel como diretor executivo da DC Studios e argumentista e realizador do futuro filme "Superman: Legacy".

Com estreia anunciada para 11 de julho de 2025 e a rodagem marcada para começar em janeiro do ano que vem, Hollywood enche-se de rumores sobre quem está na corrida para ser Super-Homem, Louis Lane e Lex Luthor.

A revista The Hollywood Reporter (THR) ouviu as suas fontes e juntou num artigo os candidatos que têm transparecido para o projeto que é descrito não como "uma história de origem", mas sim no Super-Homem com 20 e alguns anos a tentar "equilibrar a sua herança ''kryptoniana' com a sua educação humana".

James Gunn, sempre tão ativo nas redes sociais, nomeadamente a desmentir rumores, não reagiu ao trabalho.

Se há vários nomes falados para Clark Kent /Super-Homem e Louis Lane, Nicholas Hoult é o claro favorito para ser o vilão Lex Luthor.

Depois de ter sido finalista para o papel de Batman no filme de Matt Reeves, que foi para Robert Pattinson, há várias semanas que o nome do ator britânico circula à volta de "Legacy", com algumas pessoas a pensarem que era para o papel do Super-Homem.

"O estúdio adora-o desde 'Mad Max: Estrada da Fúria'", resumiu uma fonte, referindo-se ao clássico de George Miller de 2015.

Em competição para Super-Homem estarão atores relativamente pouco conhecidos e jovens, como pretendido por James Gunn.

Um forte candidato que terá avançado para a fase de testes com câmara que vão realizar-se entre o final de maio e início de junho será o norte-americano David Corenswet, que entrou nas antologias de Ryan Murphy "The Politician" e "Hollywood", e na minissérie "We Own This City", mas que se destaca principalmente pelo muito elogiado filme de terror "Pearl" (inédito comercialmente nos cinemas portugueses).

David Corenswet em "Pearl"

Outros dois candidatos cuja identidade a THR não conseguiu apurar poderão estar envolvidos no processo, que também teve o envolvimento numa fase inicial dos britânicos Andrew Richardson (conhecido principalmente pelo filme "As Espias de Churchill) e Tom Brittney (de "Missão Greyhound" e da série "Grantchester").

Fala-se ainda em Jacob Elordi, muito cobiçado após a revelação na série "Euphoria", mas as fontes da revista dizem que nunca mostrou interesse em entrar na corrida.

Para Louis Lane, surgem Emma Mackey (da série da Netflix "Sex Education" e que entra no filme "Barbie", da Warner, o mesmo estúdio dos filmes DC), Phoebe Dynevor ("Bridgerton") e Samara Weaving ("Gritos VI").

Rachel Brosnahan em "A Maravilhosa Sra. Maisel"

Fala-se ainda em Rachel Brosnahan (a premiada atriz da série "A Maravilhosa Sra. Maisel"), que mostrou interesse público no papel e terá feito um teste "excelente", mas que, aos 32 anos, poderá extravasar as intenções de James Gunn para os novos habitantes da cidade de Metropolis, mais perto dos 20 do que dos 30.

Segundo a THR, não se sabe quem vai avançar para os testes com câmara, com uma fonte a garantir que alguns dos nomes de que se fala são "conversa de 'chatroom'. Uma pessoa do estúdio também garante que não se está "nem perto de uma decisão".