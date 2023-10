"Ninguém Tem de Acreditar em Mim" é uma das próximas apostas da Netflix.

Baseado no romance de Juan Pablo Villalobos e com realização de Fernando Frías de la Parra (“Ya no estoy aquí”), o filme estreia-se a 22 de novembro no serviço de streaming.

"Ninguém Tem de Acreditar em Mim" segue a vida de Juan Pablo Villalobos, que viaja com a sua namorada Valentina para fazer um doutoramento em literatura na cidade de Barcelona.

"Antes de deixar o México, Juan vê-se envolvido numa rede criminosa que o inspira a escrever o romance que sempre quis, enquanto a sua vida toma um rumo cada vez mais absurdo e sinistro", resume a Netflix.

O filme é protagonizado por Darío Yazbek, Natalia Solián, Alexis Ayala, Anna Castillo, Juan Minujin e Carmen Beato.

Veja o trailer.