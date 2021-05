Os Óscares ainda levam mais espectadores às salas de cinema em Portugal, segundo as estatísticas de bilheteira disponíveis no Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

"Nomadland - Sobreviver na América" viu disparar a afluência às salas nacionais após receber as estatuetas para Melhor Filme, Realização (Chloé Zhao) e Atriz (Frances McDormand), apesar da cerimónia da noite de 25 de abril ter registado as piores audiências televisivas de sempre (9,85 milhões de telespectadores nos EUA, uma queda de 58,3% em relação aos 23,6 milhões, o mínimo histórico alcançado no ano passado quando ganhou "Parasitas").

De 19 a 25 de abril, a semana da reabertura dos cinemas portugueses, o filme foi visto por 11.763 espectadores.

Na semana a seguir à cerimónia, entre 26 de abril e 2 de maio, o número disparou para 17.433 espectadores.

O impacto foi imediato: nos quatro dias que antecederam a cerimónia, entre 22 e 25 de abril (quinta-feira a domingo, quatro dias), o filme foi visto por 6.088 espectadores, e nos três seguintes, entre 26 e 28 de abril (segunda a quarta), foram mais 7.023 espectadores aos cinemas atraídos pela vitória nos Óscares.

Por comparação, a animação da Disney "Raya e o Último Dragão", que não estava na corrida às estatuetas (só poderá para o ano), levou 6.877 espectadores aos cinemas entre 19 e 25 de abril e 10.597 entre 26 de abril e 2 de maio.

Nas mesmas semanas, outro "blockbuster" dos grandes estúdios, "Mortal Kombat", vendeu respectivamente 8.907 e 8.842 ingressos.