A Disney respondeu às críticas sobre a nova versão em imagem real de "Branca de Neve e os Sete Anões" com Rachel Zegler (a revelação de "West Side Story") e Gal Gadot feitas por Peter Dinklage, que ficou famoso mundialmente pelo papel de Tyrion Lannister em "A Guerra dos Tronos" (2011-2019).

Em declarações ao podcast "WTF" com Marc Maron que se tornaram muito mediáticas, o ator insurgiu-se contra a intenção de refazer o clássico da animação de 1937 por causa da forma são representadas as pessoas com nanismo.

"Anda por aí muita hipocrisia. Literalmente sem querer ofender ninguém, mas fiquei um pouco surpreendido quando eles se mostraram tão orgulhosos de escolherem uma atriz latina como Branca de Neve. Mas ainda estão a contar a história de 'Branca de Neve e os Sete Anões'. Deem um passo para trás e olhem para o que estão li a fazer. Não faz sentido para mim", revelou.

Em comunicado enviado à revista The Hollywood Reporter, o estúdio diz que está a trabalhar para evitar "reforçar estereótipos" na nova versão, já que a história de Branca de Neve é baseada num conto dos irmãos Grimm e na animação os anões são tratados como desajeitados ou crianças pela protagonista.

"Para evitar reforçar os estereótipos do filme de animação original, estamos a adotar uma abordagem diferente com estas sete personagens e a consultar membros da comunidade do nanismo. Estamos ansiosos por vir a partilhar mais à medida que o filme entra em produção após um longo período de desenvolvimento", destacou um porta-voz.

Ao podcast, Peter Dinklage criticou o entusiasmo pela escolha "progressista" de Rachel Zegler como protagonista quando "ainda está a fazer essa história retrógrada sobre sete anões a viver juntos numa caverna [....] Será que eu não fiz nada para que a minha causa avançasse? Suponho que não gritei alto o suficiente".

O ator salientou que ficaria entusiasmado se o conto de fadas fosse contado de uma forma "marada, engraçada ou progressista", mas que estava surpreendido pela intenção de apenas contar a história tradicional em imagem real.

Realizado por Marb Webb (conhecido por "500 Dias com Summer" e os dois "O Fantástico Homem-Aranha" com Andrew Garfield), a nova versão de "Branca de Neve e os Sete Anões" começa a ser rodada este ano e a Disney ainda não anunciou data de estreia.