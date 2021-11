O novo filme de animação da Walt Disney Animation Studios, “Encanto”, é inspirado no realismo mágico dos escritores sul-americanos Gabriel Gárcia Márquez e Isabel Allende, disse a co-realizadora Charise Castro Smith.

“Fomos definitivamente muito inspirados pelo realismo mágico de Gabriel Gárcia Márquez”, disse Castro Smith, numa conferência de lançamento do filme. “Eu estava a ler ‘Cem anos de solidão’ e ‘Amor em Tempos de Cólera’, e também Isabel Allende, ‘A Casa dos Espíritos’, diferentes tipos de realismo mágico, na altura em que começámos a trabalhar neste filme”, afirmou, na apresentação da produção, em Los Angeles.

A correalizadora disse que a presença frequente de borboletas na narrativa, e tema também de uma das canções de Lin-Manuel Miranda escritas para o filme, é “absolutamente uma homenagem” ao escritor colombiano Gárcia Márquez.

Charise Castro Smith

Com estreia nas salas de cinema esta semana, “Encanto” retrata a família Madrigal e a sua casa mágica nas montanhas colombianas, com doze personagens principais que compõem várias gerações da família.

A introdução de um elemento de magia na casa Madrigal foi algo pensado desde o início, segundo explicou Castro Smith, porque os criadores queriam que refletisse a família que lá vive. “Decidimos usar a metáfora de uma casa que se comporta como o cão da família”, descreveu a correalizadora, “que tem diferentes relacionamentos com cada pessoa da família”.

A história é apresentada em grande parte pelos olhos da adolescente Mirabel Madrigal, mas desvia-se dos filmes centrados numa heroína ou personagem principal. “Sabíamos que queríamos contar uma história com uma família alargada”, explicou o correalizador Jared Bush. “Encontrámos estes arquétipos nas nossas próprias famílias. Como a ovelha negra, a criança de ouro, a responsável, a mãe que cura tudo com comida, todas estas coisas eram muito relacionáveis e universais”.

Outro destaque deste filme Disney é que se debruça sobre uma família colombiana e mesmo na versão original tem muitas palavras em espanhol, o que não é comum.

“Quando nos juntámos com o Lin [Manuel Miranda], ele tinha falado de querer fazer algo especificamente da América Latina”, explicou o co-criador Byron Howard. “A Disney Animation tem esta boa tradição de contar histórias incríveis, emocionais. E há muitos lugares no mundo que as pessoas não conhecem”, afirmou.

Byron Howard, Jared Bush e Lin-Manuel Miranda viajaram pela Colômbia em pesquisa para o filme e a produtora Yvett Marino explicou na conferência que o tema adveio dessas jornadas.

“Há estes sítios, não só na Colômbia mas por toda a América Latina, que são considerados espirituais, especiais, como uma magia que lá reside”, descreveu. “Algumas pessoas referem-se a estes lugares como encantos”. Os criadores, imaginando que a terra ficcional do filme onde foi construída a comunidade era espiritual e a fonte de um milagre, usaram esse conceito no título.

“A Colômbia, sendo esta intersecção de cultura, dança, comida, tradição, foi um momento incrível para nós”, disse Byron Howard. “Voltámos com muita energia para pôr o máximo possível da Colômbia neste filme”.

Sendo um filme de animação musical, o trabalho do ator e compositor Lin-Manuel Miranda tornou-se crucial para o avanço da narrativa. Na conferência de imprensa, ele explicou que foi algo que o seu pai lhe disse que inspirou a personagem da avó Alma e que estar presente no começo do projeto gerou uma colaboração sem precedentes.

“Estar lá desde o início permitiu mais dar e receber do que tudo o que já experimentei em filmes de animação”, afirmou Miranda, que também musicou o filme Disney “Vaiana”. “Escrevi o número musical de abertura antes de termos um segundo ou terceiro atos”, contou.

“Encanto” é já considerado um dos melhores filmes de animação da Disney dos últimos anos e será uma das suas grandes apostas para o regresso às salas de cinema, tendo contado com a mestria do artista de iluminação luso-americano Afonso Salcedo na equipa.

O filme, com realização de Byron Howard, Jared Bush e Charise Castro Smith e produção de Yvett Merino e Clark Spencer, chega esta semana aos cinemas portugueses.

TRAILER.