São elevadas as expectativas para Bong Joon-ho após fazer história nos Óscares com o Melhor Filme e mais três estatuetas para "Parasitas", da Coreia do Sul.

Com Robert Pattison, o próximo filme será de ficção científica e o seu primeiro "blockbuster" para um grande estúdio de Hollywood.

Ainda com Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette, Mark Ruffalo e Holliday Grainger, a Warner Bros. (o mesmo estúdio de "The Batman") anunciou oficialmente que o título será "Mickey 17" e a estreia nos cinemas para 29 de março de 2024.

Com a produção a ter começado em agosto e prevista para terminar este mês, divulgou ainda um primeiro teaser trailer sem diálogos com Robert Pattison, a banda sonora de Jung Jae-il e imagens do lendário diretor de fotografia Darius Khondji.

O filme baseia-se no romance "Mickey7", de Edward Ashton, sem edição portuguesa, mas a versão do realizador pode ser diferente, tal como aconteceu com outras adaptações no passado.

O livro tem os ingredientes ideais para o realizador conhecido pelas histórias das lutas entre classes e filmes como “Memórias de um Assassino” ou “Snowpiercer: O Expresso do Amanhã”: a história centra-se em Mickey7, um funcionário 'descartável' numa expedição humana enviada para colonizar o mundo de gelo Niflheim para quem a equipa se vira sempre que há uma missão muito perigosa, até mesmo suicida. Quando uma versão morre, um novo corpo é regenerado com a maioria das suas memórias intactas.

Na história original, Mickey 7 é abandonado para morrer mas sobrevive e quando regressa à base, descobre que já foi criado o Mickey 8.