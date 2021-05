Henry Cavill é o preferido para a nova versão de "Duelo Imortal" no cinema.

A passar por uma boa fase na carreira graças ao sucesso da série "The Witcher" e do filme "Enola Holmes", ambas com direito a continuações, e ainda oficialmente o Super-Homem no cinema, o ator britânico está na fase inicial das negociações contratuais após se mostrar interessado no projeto que está a ser desenvolvido por Chad Stahelski (dos filmes "John Wick") e tem entre os produtores Neal H. Moritz (saga "Velocidade Furiosa").

A intenção de trazer "Duelo Imortal" de regresso ao cinema tem muitos anos: em 2009, o realizador seria taiwanês Justin Lin; em 2012 o espanhol Juan Carlos Fresnadillo e Ryan Reynolds como o "Highlander".

Não se sabe se Henry Cavill irá interpretar o escocês Connor McLeod ou uma nova personagem. Apesar do lema "there can be only one" [Só pode haver um!] da popular saga, o novo filme terá dois protagonistas.

Duelo Imortal (1986)

"Duelo Imortal" não foi inicialmente um sucesso quando chegou aos cinemas em 1986, mas começou a ganhar popularidade na Europa e a seguir nos EUA quando foi lançado em vídeo.

O filme seguia as aventuras do escocês Connor McLeod, nascido há 500 anos e que fazia parte de uma raça de imortais, que se digladiavam desde tempos imemoriais com o objetivo de se eliminarem até apenas um deles sobreviver.

Apesar de ter um franco-americano a fazer de escocês (Christopher Lambert) e um escocês a fazer de espanhol (Sean Connery), para o fenómeno contribuíram a realização dinâmica do australiano Russell Mulcahy, muito rodado na área dos videoclips, somada à invulgaridade da premissa e à banda sonora dos Queen.

O filme teve várias sequelas, todas elas altamente criticadas e sem conseguirem capturar o impacto do original, e uma série de televisão com seis temporadas entre 1992 e 1997, protagonizada por Adrian Paul, bastante mais bem acolhida.